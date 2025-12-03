به گزارش کردپرس، بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، در پیامی گفت: «با نگرانی عمیق ناآرامی‌هایی را که در روزهای اخیر در روستای لاجان در اربیل روی داده دنبال می‌کنیم. از دولت می‌خواهیم برای کاهش تنش‌ها اقدام کند و نگرانی‌های مردم را که حقی طبیعی و مشروع آنهاست بشنود.»

او افزود: «این ناآرامی‌ها باید متوقف شود. ما به عنوان اتحادیه میهنی کردستان آماده‌ایم برای بازگرداندن آرامش و رسیدگی به مطالبات مشروع شهروندان همکاری کنیم. این لحظه‌ای حساس برای عراق و اقلیم کردستان است و لازم است کردها به‌ویژه اکنون که زمان تشکیل دولت در بغداد است، متحد بمانند.»

رئیس اتحادیه میهنی همچنین گفت: «ما آمادگی داریم با معترضان و طرف‌های مسئول برای رسیدن به یک درک و راه‌حل مسالمت‌آمیز همکاری کنیم. همچنین لازم است که منطقه از نیروهای نظامی تخلیه شود.»