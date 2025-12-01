نمایندگان لاجان: مشکل ما با شرکت لاناز است، نه با دولت اقلیم کردستان

به گزارش کردپرس، شماری از نمایندگان روستای لاجان پس از نشست خود با وزارت داخله اقلیم کردستان، در یک نشست خبری تأکید کردند که مشکل آنها با یک پالایشگاه است، نه با دولت.
آنان اعلام کردند پنج نفر از اهالی روستا که بازداشت شده بودند، خود را تحویل دادهاند و نیروی مستقر در منطقه تنها برای حفاظت از پالایشگاه و نه برای مقابله با مردم روستا حضور دارد. همچنین از اهالی روستا خواستند به خانه و زندگیشان برگردند.
این نمایندگان در سخنان خود با اشاره به شایعات موجود گفتند: «هیچ نیرویی وارد روستا نشده است؛ نیروها فقط در اطراف روستا مستقر بودهاند تا به هدف و خواسته ما امنیت را حفظ کنند.»
آنان همچنین تأکید کردند: «برای رسیدن به اهداف خود، مردم را ترساندهاند. ما و حزب دمکرات کردستان هیچ تفاوتی با هم نداریم؛ ما فرزندان حزب دمکرات هستیم.»
به گفته آنان: «دستهایی خارج از حزب وجود دارد که میخواهند امنیت و آرامش موجود در اقلیم را بر هم بزنند. آن دستها داخل هر جریانی نفوذ دارند، اما خارج از حزب دمکرات هستند.»
این نمایندگان افزودند: «از مردم لاجان میخواهیم به خانههای خود بازگردند؛ هیچ بازرسی و مصادره سلاحی انجام نمیشود و نیروی مستقر در منطقه برای حفاظت از پالایشگاه لاناز است، نه علیه مردم.»
آنان تصریح کردند: «ما خودمان پنج نفر را تحویل دادیم. ما فرزندان این دولت هستیم و جنگ نمیکنیم. لاجان یعنی حزب دمکرات و حزب دمکرات یعنی لاجان.»
همچنین تأکید شد که «مشکل ما میان ما و پالایشگاه بوده، نه با دولت اقلیم.»
