اتهام متقابل خرید و فروش کرسی؛ جدال لفظی میان حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان

به گزارش کردپرس، فراکسیون اتحادیه میهنی در پارلمان کردستان با صدور بیانیه‌ای شدیداللحن، به اظهارات منسوب به «منبع عالی‌رتبه‌ی حزب دمکرات کردستان» پاسخ داد و اعلام کرد: «مدتی است که کرسی های پارلمان نزد شما بی ارزش شده است، شما زمانی کرسی ها را به بهای ناچیزی فروختید که با تانک پارلمان کردستان را هدف گرفتید، برای ما ارزش والایی دارد چون شهیدانی داده‌ایم تا از جایگاه و اعتبار این نهاد مهم حفاظت کنیم».

این سخنان در پاسخ به منبع عالی رتبه حزب دمکرات کردستان بیان شده که گفته بود: «اگر حزب دمکرات کردستان بخواهد کرسی احزاب را بخرد، اکثر کرسی های اتحادیه میهنی از کرسی سایر احزاب ارزانتر است».

در ادامه بیانیه آمده است: «برای ما عادی است که دوباره بازار خرید و فروش کرسی‌های پارلمان را باز کنید؛ گاهی با قیمت پایین معامله می‌کنید و گاهی با قیمت بالا. هرگاه احساس کنید بازار سودی برایتان ندارد، درِ پارلمان را می‌بندید.»

دیشب ۲۰۲۵/۱۱/۲۲ رسانه‌های نزدیک به حزب دمکرات، اظهارات یک منبع عالی‌رتبه این حزب را منتشر کردند که گفته بود: «حزب دمکرات به‌عنوان برندهٔ اول انتخابات، از ابتدا درِ خود را به روی همه نیروهای سیاسی باز گذاشته و همچنان آماده استقبال از همه طرف‌ها برای مشارکت در دولت است. حزب دمکرات هیچ‌گاه تلاش نکرده و نخواسته است نمایندگان احزاب دیگر را بخرد. این اتهام تلاشی بی‌اساس از سوی جریانی است که از آغاز، خواستار تعویق تشکیل دولت بوده است. اگر حزب دمکرات می‌خواست کرسی بخرد، اغلب کرسی‌های اتحادیه میهنی کردستان از همه ارزان‌تر بودند.»

با وجود برگزاری انتخابات پارلمان کردستان در تاریخ ۲۰/۱۰/۲۰۲۴، هنوز حزب دمکرات و اتحادیه میهنی کردستان نتوانسته‌اند برای تشکیل کابینهٔ دهم به توافق برسند.

حزب دمکرات کردستان می‌گوید پس از انتخابات پارلمانی عراق، «مرحله‌ای جدید» آغاز شده و شرایط مانند پیش از انتخابات نیست.