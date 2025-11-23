بازگشت ائتلاف تاریخی کرد–شیعه؟ جزئیات پیشنهاد تازه مالکی به بارزانی

به گزارش کردپرس، روزنامهی شرقالاوسط گزارشی تحلیلی درباره سفر نوری مالکی به اربیل و دیدار او با مسعود بارزانی منتشر کرده و نوشته است: «پس از سالها قطع روابط سیاسی، نوری مالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون، به اربیل سفر کرد و با مسعود بارزانی، رئیس حزب دمکرات کردستان، دیدار نمود». در ادامه اشاره شده که «این دیدار در حالی انجام شد که اختلافات میان بارزانی و مالکی بر سر اختیارات اقلیم، نفت و حقوق کارمندان در سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ به اوج رسیده بود».
روزنامه افزوده که دفتر بارزانی و ائتلاف دولت قانون هرکدام بیانیهای درباره دیدار پیرمام در اربیل منتشر کرده و بر «لزوم بهرهبرداری از نتایج انتخابات بر اساس استحقاق انتخاباتی و تسریع روند تشکیل دولت» تأکید کردهاند.
اما برخلاف این دو بیانیه، یک منبع آگاه در چارچوب هماهنگی شیعیان به شرقالاوسط گفته است: «این سفر موجب باز شدن دوباره پروندهی احیای ائتلاف تاریخی و استراتژیک کردها و شیعیان شد؛ ائتلافی که در دههی گذشته با چالشهای جدی روبهرو شده بود.»
همین منبع افزوده است: «مالکی بر این باور است که شاید بارزانی هم به این نتیجه رسیده باشد که تیره شدن روابط کردها و شیعیان، تبعات منفی برای همهی بخشهای کشور داشته و همچنین در سالهای گذشته موجب ایجاد مانع در روند تشکیل دولت شده است. به همین دلیل، دو طرف به این جمعبندی رسیدهاند که لازم است شکاف موجود ترمیم شود.»
به گفتهی این منبع شیعه: «احتمالاً دو طرف درباره تشکیل دولت آینده به شکل توافقی گفتوگو کردهاند. مالکی پیشنهادی مشخص به بارزانی ارائه کرده است: پست ریاستجمهوری به حزب دمکرات داده شود ـ و نه به اتحادیه میهنی ـ در مقابل، اربیل از نامزدهای مورد حمایت شیعیان برای تصدی پست نخستوزیری حمایت کند.»
این منبع اضافه کرده است: «در میان گزینههای مطرح برای ریاستجمهوری، نام فؤاد حسین وزیر خارجه کنونی عراق بیش از همه برجسته است. او دیروز در فرودگاه اربیل از مالکی استقبال کرد و این به این معناست که پست ریاستجمهوری همچنان سهم کردها خواهد بود، اما دیگر مختص اتحادیه میهنی نیست.»
روزنامه همچنین به گفتههای کیفاح محمود، مشاور رسانهای مسعود بارزانی، اشاره کرده که گفته است: «آخرین سفر نوری مالکی به اربیل به یاد نمیآید، اما قطع رابطه و دشمنی دائمی در سیاست معنا ندارد. مالکی از جمله سیاستمدارانی است که روابط عمیق و مستحکمی با رهبری اقلیم، بهویژه مسعود بارزانی و جلال طالبانی داشته و پس از سال ۲۰۰۵ نیز در تشکیل دولت با آنان ائتلاف داشت، پیش از آنکه این ائتلاف به دلایل مختلف فروبپاشد.»
او تأکید کرده: «به سود مردم عراق است که روابط اربیل و بغداد طبیعی و مستقیم باشد. توافق رهبران سیاسی میتواند بسیاری از گرههایی را باز کند که روندها را در کشور به بنبست کشانده است.»
مشاور بارزانی در مقابل اطلاعات ارائهشده از سوی منبع هماهنگی شیعیان گفت: «خیلی زود است که درباره پست ریاستجمهوری صحبت شود، زیرا این موضوع وابسته به توافقهای سیاسی درباره انتخاب رئیس پارلمان است که پس از آن تعیین رئیسجمهور و نخستوزیر انجام میشود.»
او در پایان گفت: «پست ریاستجمهوری سهم کردهاست، نه سهم یک حزب مشخص. اگرچه بهصورت عرفی این پست به اتحادیه میهنی میرسید، همانطور که ریاست اقلیم سهم حزب دمکرات بوده، اما شرایط امروز متفاوت است. با وجود اصرار کردها بر تصاحب این پست ـ در حالی که اهل سنت هم مدعی آن هستند ـ در نهایت این موضوع وابسته به توافق و تفاهم گروههای سیاسی است.»
