علی حسین: شرایط سیاسی تغییر کرده؛ برخی احزاب ممکن است وارد دولت اقلیم شوند

به گزارش کردپرس، علی حسین، مسئول دفتر هماهنگی حزب دمکرات در سلیمانیه و حلبچه، بر ضرورت تسریع در تشکیل کابینه جدید اقلیم تأکید کرد و گفت اگر گفتوگوها به نتیجه نرسد، احتمال تکرار انتخابات بسیار بالاست. او اظهار داشت که شرایط سیاسی تغییر کرده و ممکن است برخی جریانها خواهان مشارکت در دولت جدید اقلیم شوند.
علی حسین روز دوشنبه ۲٤ نوامبر در گفتوگویی با خبرگزاری شفقنیوز درباره روند تشکیل کابینه جدید دولت اقلیم گفت تغییرات سیاسی که پس از انتخابات پارلمانی عراق رخ داده، یک وضعیت جدید سیاسی ایجاد کرده که میتواند زمینه تفاهم جریانهای سیاسی اقلیم را فراهم کند.
او افزود حزب دمکرات تمام تلاش خود را میکند تا در نزدیکترین زمان، کابینه جدید اقلیم کردستان را تشکیل دهد.
وی تأکید کرد حزب دمکرات تمایلی به ورود به مرحله تکرار انتخابات پارلمانی اقلیم ندارد، اما اگر اختلافات بدون راهحل باقی بماند و گفتوگوها به توافق نرسند، هیچ گزینهای جز تکرار انتخابات باقی نخواهد ماند.
درباره اتهاماتی که میگویند حزب دمکرات در صدد جمعآوری آرای برخی نمایندگان احزاب در پارلمان اقلیم بوده است، علی حسین این ادعاها را فاقد هرگونه پایه واقعی دانسته و گفت این اتهامات برخلاف واقعیت است.
او توضیح داد حزب دمکرات پس از انتخابات پارلمانی اقلیم، درهای خود را به روی همه جریانها برای مشارکت در تشکیل کابینه جدید گشود، اما بیشتر احزاب در آن زمان آمادگی مشارکت نداشتند. او افزود امروز وضعیت تغییر کرده و ممکن است برخی جریانهای سیاسی تمایل به مشارکت داشته باشند.
وی تأکید کرد این تغییرات هیچ ارتباطی با «خرید کرسی» ندارد، بلکه مرتبط است با آمادگی سیاسی برخی جریانها برای حضور در دولت آینده.
علی حسین همچنین گفت درهای حزب دمکرات به روی اتحادیه میهنی و دیگر جریانهای سیاسی باز است و حزب آمادگی کامل دارد تا در اولین فرصت کابینه جدید را تشکیل دهد.
او در پایان اظهار امیدواری کرد که بحران پس از انتخابات پارلمانی عراق، به روند تفاهم و گفتوگوی جریانهای سیاسی کردستان برای تشکیل کابینه جدید اقلیم کمک کند و همچنین زمینهساز توافقات مربوط به مشارکت جریانهای کردی در دولت آینده عراق باشد.
