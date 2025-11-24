به گزارش کردپرس، سعدی پیره، عضو دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان، بر این باور است که حزب دمکرات میخواهد بهتنهایی حاکم باشد، اما اتحادیه میهنی این موضوع را نمیپذیرد. او تأکید میکند که تشکیل یک کابینه یکپارچه در اقلیم کردستان بدون اتحادیه میهنی امکانپذیر نیست.
سعدی احمد پیره، در گفتوگویی با رسانه حزبی، تأکید کرد که نخستوزیر یک دولت یکپارچه در اقلیم بدون اتحادیه میهنی شکل نخواهد گرفت.
او گفت وضعیت اقلیم همچنان در فضای انتخاباتی قرار دارد.
به گفته سعدی پیره، مشکل اصلی اتحادیه میهنی با حزب دمکرات بر سر شیوه حکومتداری است نه بر سر پست و منصب. او افزود: حزب دمکرات میخواهد بهتنهایی حاکم باشد و اتحادیه میهنی چنین چیزی را نمیپذیرد.
وی اشاره کرد که اگر حزب دمکرات بتواند ۵۱ درصد کرسیها را بهدست آورد، میتواند بهتنهایی حاکم شود و خودش دولت تشکیل دهد.
او افزود: اگر حزب دمکرات خواهان تشکیل دولت مشترک با اتحادیه میهنی باشد، باید حاکمیت مشترک را بپذیرد.
سعدی پیره یادآوری کرد که حزب دمکرات پیشتر با جنبش تغییر دولت تشکیل داد، اما آن تجربه شکست خورد؛ بنابراین، تکرار آن تجربه موفق نخواهد بود.
او تأکید کرد داشتن کرسی بیشتر به این معنا نیست که همه مردم باید خدمتگزار آن حزب باشند یا برای هیچکس دیگر حقی قائل نشود.
این عضو دفتر سیاسی اتحادیه میهنی معتقد است که اگر انتخابات دوباره برگزار شود، کرسیهای اتحادیه میهنی افزایش و کرسیهای حزب دمکرات کاهش خواهند یافت.
او در بخش دیگری از سخنانش گفت مشکل اتحادیه میهنی با حزب دمکرات بر سر نحوه تصاحب نمایندگی اقلیتها است، زیرا حزب دمکرات اجازه نمیدهد این اقلیتها نمایندگان واقعی خود را داشته باشند.
سعدی پیره همچنین اظهارات برخی رسانهها مبنی بر اینکه گروهگروه از بغداد برای تشکیل دولت عراق به اربیل میآیند را رد کرد و گفت چنین چیزی صحت ندارد. او اشاره کرد که نوری المالکی پیشتر دعوت شده بود به اربیل و نیز قرار است بهزودی دیداری با اتحادیه میهنی داشته باشد.
او همچنین تأکید کرد که هرگونه تغییر در پست ریاستجمهوری باید با توافق بین اتحادیه میهنی و حزب دمکرات انجام شود.
