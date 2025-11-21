مشاور طالبانی: تهدید به برگزاری دوباره انتخابات از سوی حزب دمکرات کردستان، غیر منطقی است

به گزارش کردپرس، بیستون فایق، مشاور بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، اعلام کرد که تهدید حزب دمکرات علیه اتحادیه میهنی برای تکرار انتخابات پارلمان کردستان «تهدیدی غیرمنطقی» است.

او گفت عدم حضور اتحادیه میهنی در نشست MEPS در دهوک «اقدامی درست» بود، زیرا آن نشست «بی‌محتوا و بی‌فایده» بوده است.

بیستون فایق در گفت‌وگو با خبرنگاران درباره تشکیل‌نشدن دولت اقلیم کردستان اظهار کرد: «موضوع صرفاً به وزارت داخله مربوط نیست؛ جزئیات بیشتری در روند تشکیل دولت وجود دارد. پیش از انتخابات پارلمان عراق درباره تشکیل دولت اقلیم به توافق نرسیدیم؛ یعنی میان حزب دمکرات و اتحادیه میهنی اختلافات و تفاوت‌هایی وجود دارد که یکی از آنها بدون تردید وزارتخانە است.»

او افزود: «تهدید حزب دمکرات برای تکرار انتخابات پارلمان کردستان، تهدیدی غیرمنطقی است و این تهدید علیه اتحادیه میهنی و مردم کردستان است. نمی‌شود هر روز مردم را برای انتخابات تحت فشار قرار داد. اینکه هر بار عصبانی می‌شوی، تهدید به انتخابات بکنی، راه‌حل نیست و مردم را خسته می‌کند.»

درباره عدم حضور اتحادیه میهنی در نشست MEPS، بیستون فایق گفت: «بله، ما دعوت شده بودیم، اما هم آقای قباد و هم دیگر دوستان تصمیم درستی گرفتند که شرکت نکردند، زیرا این نشست بی‌محتوا و بی‌فایده بود؛ نه سودی برای مردم داشت، نه دستاوردی، و نه باری از دوش مردم برمی‌داشت.»

او همچنین تأکید کرد: «اینکه می‌گویند پیش از انتخابات پارلمان عراق یک وضعیت داریم و پس از انتخابات وضعیت دیگر، سخنی غیرقانونی و غیرمنطقی است.»

مشاور بافل طالبانی درباره پست ریاست جمهوری نیز گفت: «طبق عرف موجود، این منصب سهم کردهاست و در میان کردها هم سهم اتحادیه میهنی محسوب می‌شود. پس از تأیید نهایی نتایج انتخابات، قطعاً درباره نامزد اتحادیه میهنی برای این پست با دیگر طرف‌ها گفت‌وگو می‌شود.»

او اشاره کرد که انتخابات پارلمان کردستان و انتخابات پارلمان عراق «دو موضوع متفاوت» هستند و نتایج جداگانه دارند و برای دو ساختار متفاوت انجام می‌شوند.

وی تأکید کرد که مذاکرات برای تشکیل دولت اقلیم می‌تواند دوباره آغاز شود و این روند باید همراه با مذاکراتی مشترک با بغداد در قالب «یک بسته واحد» پیش برود.