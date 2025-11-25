بارزانی در دیدار با هیئت آمریکایی: دولت جدید عراق باید بر اساس قانون اساسی تشکیل شود

به گزارش کردپرس، مسعود بارزانی رئیس حزب دمکرات کردستان روز سه‌شنبه ۲۵ نوامبر در جریان نشستی با هیئتی آمریکایی به ریاست «جوشوا هاریس»، کاردار سفارت آمریکا در بغداد، دربارهٔ گام‌های پس از انتخابات نیروهای سیاسی عراق برای تشکیل کابینهٔ جدید دولت فدرال عراق و نیز روابط میان دولت اقلیم کردستان و دولت فدرال گفت‌وگو کرد.

بارزانی در این دیدار دربارهٔ مرحلهٔ پس از انتخابات و روند تشکیل کابینهٔ جدید عراق سخن گفت و تأکید کرد که این فرایند باید بر اساس قانون اساسی و با در نظر گرفتن خواست همهٔ مردم عراق پیش برود.

در خصوص اقلیم کردستان، مسعود بارزانی بر تداوم گفت‌وگوها میان تمام طرف‌های کردستانی برای تشکیل کابینهٔ جدید دولت اقلیم تأکید کرد.

به‌گفتهٔ بیانیهٔ منتشرشده از این نشست، در بخش دیگری از دیدار، دو طرف دربارهٔ تحولات و شرایط منطقه‌ای بحث کردند و هر دو بر گسترش و تداوم روابط میان آمریکا، اقلیم کردستان و عراق توافق داشتند.

در یازدهم همین ماه، انتخابات پارلمانی عراق برگزار شد و حزب دمکرات کردستان توانست با کسب بیش از یک میلیون و صد هزار رأی، ۲۷ کرسی به دست آورد.