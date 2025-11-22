رایزنی بارزانی و مالکی درباره تشکیل دولت؛ تأکید بر بازنگری قانون انتخابات

به گزارش کردپرس، نوری مالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون، در دیدار با مسعود بارزانی، رئیس حزب دمکرات کردستان، بر ضرورت تداوم تلاشهای مشترک برای تسریع در روند تشکیل دولت آینده، پاسخگویی به مطالبات مردم عراق، تقویت ثبات و صیانت از روند دمکراتیک تأکید کرده است.
بهگزارش دفتر رسانهای ائتلاف دولت قانون، در دیدار امروز نوری مالکی و مسعود بارزانی در پیرمام، دو طرف پیروزی در انتخابات و اجرای الزامات قانون اساسی را به یکدیگر تبریک گفتند و درباره شرایط سیاسی و نتایج گفتوگوهای میان نیروهای سیاسی عراق بحث و تبادل نظر کردند.
در این بیانیه آمده است که مالکی بر اهمیت تداوم همکاریها برای تسریع تشکیل دولت، تأمین مطالبات شهروندان و حفظ ثبات سیاسی و دموکراسی در کشور تأکید کرده است.
مالکی در گفتوگویی تلویزیونی نیز بیان کرد: «قانون انتخابات فعلی بسیار ناعادلانه است و اکنون درخواستهای گستردهای برای بازنگری در آن با توجه به نتایج انتخابات مطرح شده است.»
این در حالی است که مسعود بارزانی نیز قانون کنونی انتخابات را ناعادلانه میداند. یکی از نگرانیهای اصلی حزب دمکرات این است که با وجود کسب یک میلیون و ۱۰۰ هزار رأی، تنها ۲۷ کرسی بهدست آورده، اما ائتلاف آبادانی و پیشرفت با رأی مشابه، موفق به کسب ۴۶ کرسی شده است.
این سفر، نخستین سفر نوری مالکی به اربیل از سال ۲۰۲۱ تاکنون است؛ سفری که پس از انتخابات گذشته صورت میگیرد. مالکی بهعنوان رئیس هیئت چارچوب هماهنگی شیعیان به اربیل رفته تا درباره تشکیل دولت آینده و مسیر گفتوگوها با مسعود بارزانی رایزنی کند.
نظر شما