سرخط خبرهای1آذر خبرگزاری کردپرس

تصمیم مجلس ترکیه برای دیدار با اوجالان نهایی شد

کمیسیون «همزیستی ملی، برادری و دموکراسی» مجلس ترکیه با اکثریت آرا تصمیم به دیدار با عبدالله اوجالان، رهبر حزب کارگران کردستان (PKK)، گرفت. هیئتی چهار نفره از سوی کمیسیون برای این دیدار به جزیره امرالی اعزام خواهد شد. احزاب AKP، MHP، حزب دم پارتی، TİP و EMEP در رای‌گیری موافقت کردند، در حالی که حزب «راه نو» رای ممتنع داد و احزاب دموکراتیک و سوسیالیستی مخالف بودند. دیدار در ابتدای هفته انجام خواهد شد و هنوز برخی احزاب اعضای هیئت خود را مشخص نکرده‌اند.

ادامه جنگ کنترل‌شده میان کردها و دمشق

درگیری‌ها بین ارتش سوریه و نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF) در شرق رقه در ۱۹ نوامبر 2025 شدت گرفت. این تنش‌ها پس از حملات ارتش سوریه به مناطق کرد نشین حلب از ۶ اکتبر آغاز شده بود. تلاش‌ها برای ادغام SDF در ساختار نظامی سوریه ادامه دارد، اما شکاف‌های عمیق باقی مانده است. ترکیه نیز به‌عنوان یک عامل مهم، ممکن است هرگونه شکست در ادغام را بهانه‌ای برای حمله به کردها قرار دهد، که می‌تواند روند سیاسی را متوقف کند و واشنگتن را در موقعیت دشواری قرار دهد.

بدون مشارکت زنان و مناطق شمال و شرق، هیچ طرحی در سوریه مشروعیت ندارد

امینه اوسه، سخنگوی کمیته روابط خارجی کنگره استار، از روندهای سیاسی و انتخاباتی در سوریه انتقاد کرد و هشدار داد که حذف زنان و نادیده گرفتن مناطق شمال و شرق سوریه از فرآیند حکمرانی، مشروعیت دولت را زیر سؤال می‌برد. اوسه تاکید کرد که بدون همکاری برای ایجاد یک سیستم دموکراتیک کثرت‌گرا، صلح و امنیت در سوریه محقق نخواهد شد. او همچنین از عدم حضور زنان در دولت و سیاست انتقاد کرد و انتخابات اخیر سوریه را فریب افکار عمومی دانست. وی افزود که سوریه باید به سمت یک سیستم غیرمتمرکز دموکراتیک حرکت کند و شمال و شرق سوریه باید نقشی قوی در دولت آینده داشته باشند.