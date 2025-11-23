به گزارش کرد پرس، فواد حسین، معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه عراق، در دیدار با «پاتریک دورل»، سفیر فرانسه در بغداد، بر لزوم تشکیل دولتی که بتواند مطالبات و خواسته های ملت عراق را برآورده سازد، تأکید کرد.

بر اساس اعلام خبرگزاری رسمی عراق (واع)، وزارت خارجه عراق با انتشار بیانیه ای اعلام کرد، پاتریک دورل سفیر فرانسه نیز در این دیدار که در پی برگزاری موفقیت‌آمیز انتخابات پارلمانی عراق صورت گرفت، تبریک خود را به مناسبت نتایج انتخابات به وزیر خارجه عراق ابلاغ کرد.

وزیر خارجه عراق در این دیدار، ضمن قدردانی از فرانسه، برگزاری انتخابات در فضایی مثبت، امن و با ثبات را نشان‌ از پیشرفت مهمی در مسیر دموکراتیک کشور دانست و از مواضع حمایتی فرانسه از عراق تقدیر کرد.

دو طرف در این دیدار همچنین، تحولات و تحرکات داخلی میان گروه‌های سیاسی عراق را در خصوص تشکیل دولت مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند و فواد حسین بر پافشاری به تشکیل دولتی که خواسته ها و آرزوهای تمامی مولفه های ملت عراق را برآورده سازد و در تقویت ثبات سهیم باشد، تأکید ورزید.

تحولات منطقه ای و بین المللی و تقویت روابط دوجانبه میان عراق و فرانسه در زمینه‌های مختلف، افزایش هماهنگی در پرونده‌های مورد اهتمام مشترک و مقابله با چالش‌ها و تقویت امنیت منطقه ای و حمایت از ثبات منطقه از دیگر محورهای این گفتگو بود.

وزیر خارجه و سفیر فرانسه همچنین بر اهمیت تداوم هماهنگی‌ها میان دو کشور برای مقابله با چالش‌های مشترک، ارتقای امنیت منطقه‌ای و حمایت از ثبات در منطقه تأکید کردند.