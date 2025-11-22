به گزارش کردپرس، قرار است نوری مالکی، رئیس ائتلاف «دولت قانون»، امروز شنبه ۲۲ نوامبر وارد اربیل شود و با مسعود بارزانی، رئیس حزب دمکرات کردستان، دیدار کند. این دیدار در چارچوب رایزنی‌ها درباره تشکیل دولت آینده عراق انجام می‌شود. مالکی در سخنان خود درباره قانون انتخابات، دیدگاهی نزدیک به نظر بارزانی ابراز کرده است.

نوری مالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون، در گفت‌وگویی تلویزیونی مجموعه‌ای از مواضع سیاسی خود را درباره وضعیت پس از انتخابات، روابط بغداد و اربیل و آینده تشکیل دولت عراق بیان کرد.

مالکی در آغاز سخنانش گفت اختلافات میان اقلیم کردستان و دولت فدرال «با توافق‌های زمانی و کوتاه‌مدت» حل‌وفصل نمی‌شود و تأکید کرد: «این اختلافات نیازمند چارچوب قانونی و پایدار است؛ با توافقات مقطعی حل نمی‌شوند.»

او با اشاره به ساختار سیاسی عراق گفت کردها باید در انتخاب نامزد ریاست جمهوری بشتابند و افزود: «اهل سنت نیز باید رئیس پارلمان را انتخاب کنند.»

رئیس دولت قانون بار دیگر قانون انتخابات عراق را «ناعادلانه» خواند و گفت این قانون دارای «کمبودها و نواقص جدی» است.

به گفته او، درخواست‌های گسترده‌ای برای بازنگری در قانون وجود دارد و نتایج انتخابات نیز نشان‌دهنده ضعف ساختار کنونی است.

همچنین مسعود بارزانی رئیس حزب دمکرات کردستان نیز پیشتر اعالم کرد که قانون فعلی انتخابات ناعادلانه است. یکی از نگرانی‌های اصلی حزب دمکرات آن است که باوجود کسب یک میلیون و ۱۰۰ هزار رأی، تنها ۲۷ کرسی به دست آورده، در حالی که ائتلاف "آبادانی و توسعه" به رهبری السودانی با همین میزان رأی موفق به کسب ۴۶ کرسی شده است.

مالکی در ادامه گفت: «انتخابات باید در موعد خود برگزار می‌شد و نهادهای داخلی و خارجی تلاش کردند آن را به تأخیر بیندازند.»

او اعلام کرد:«چارچوب هماهنگی معیارهای مشخصی برای انتخاب نخست‌وزیر آینده تعیین کرده و هنوز تصمیمی درباره کنار گذاشتن نخست‌وزیر فعلی در دوره دوم گرفته نشده است.»

به گفته مالکی، تشکیل دولت ممکن است «تا حدود یک ماه پس از تصویب نتایج انتخابات» طول بکشد.

مالکی تأکید کرد پس از انتخابات شرایط ایجاب می‌کند برای حل بسیاری از ابهام‌ها و مشکلات، به اربیل سفر کند و افزود که عراق تنها زمانی باثبات خواهد بود که «تمام مناطق کشور در ثبات باشند».

او گفت: «گروه های مسلح برای خلع سلاح آماده هستند و حاضرند سلاح های سنگین خود را زمین بگذارند.»

مالکی با بیان اینکه عراق نمی‌خواهد وارد رویارویی میان ایران و آمریکا شود اضافه کرد: «نقش ما باید نقش میانجی‌گری باشد.»

او همچنین تأکید کرد که کردها «در دوران رژیم بعث هزینه‌های سنگینی داده‌اند» و هرگز باور ندارد که اهل‌سنت باید در عراق «به حاشیه رانده شده یا حذف شوند».

طبق اعلام نتایج کمیسیون انتخابات عراق، ائتلاف «دولت قانون» به رهبری نوری مالکی با حدود ۷۰۰ هزار رأی توانسته ۲۷ کرسی پارلمان را به دست آورد.

این سفر مالکی نخستین سفر او از نوع خود پس از انتخابات ۲۰۲۱ است. در آن زمان، مالکی به عنوان رئیس هیأت چارچوب هماهنگی شیعیان به اربیل رفت تا درباره تشکیل دولت با مسعود بارزانی گفت‌وگو کند.