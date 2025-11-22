ثبت نهایی ۸۷۲ شکایت در انتخابات پارلمانی عراق

به گزارش کردپرس، کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق با صدور اطلاعیه‌ای رسمی، آمار نهایی شکایات واصله پیرامون نتایج ششمین دوره‌ی انتخابات پارلمانی این کشور را اعلام کرد. بر اساس این گزارش، مجموع اعتراضات ثبت شده توسط نامزدها و احزاب سیاسی به عدد ۸۷۲ رسیده است.

جومانە غلای، سخنگوی کمیسیون عالی انتخابات، در گفت‌وگو با خبرگزاری رسمی عراق تأیید کرد که پرونده ثبت شکایات بسته شده است. این در حالی است که مهلت قانونی اعتراضات روز پنج‌شنبه به پایان رسید و تا آن زمان بیش از ۸۰۰ مورد شکایت به ثبت رسیده بود.

بر اساس زمان‌بندی اعلام شده، کمیسیون موظف است پس از بررسی دقیق این موارد، نتایج نهایی را در اوایل ماه آینده‌ی میلادی به اطلاع عموم برساند. غلای پیش‌تر تشریح کرده بود که کمیسیون پس از اتمام مهلت دریافت شکایات، هفت روز فرصت دارد تا گزارش خود را تدوین کند. پس از آن، هیئت قضایی انتخابات باید در مدتی کمتر از ۱۰ روز نسبت به تأیید نهایی نتایج اقدام نماید.

انتخابات مجلس نمایندگان عراق در تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۰ آبان ۱۴۰۴) برگزار شد. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که میزان مشارکت در رأی‌گیری عمومی در سراسر عراق ۵۴.۳۵ درصد و در رأی‌گیری ویژه (نیروهای نظامی و امنیتی) ۸۲.۴۲ درصد بوده است. نتایج اولیه این رویداد سیاسی نیز در تاریخ ۱۷ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۶ آبان ۱۴۰۴) توسط کمیسیون عالی انتخابات منتشر شده بود. اکنون نگاه‌ها به تصمیمات هیئت قضایی و تأثیر احتمالی رسیدگی به این ۸۷۲ شکایت بر کرسی‌های پارلمان دوخته شده است.