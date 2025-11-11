مسرور بارزانی: آرای حزب دمکرات از یک میلیون رأی عبور کرد

بە گزارش کردپرس روز سه‌شنبه ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵، پس از اعلام نتایج غیررسمی انتخابات پارلمانی عراق در رسانەها و عبور آرای حزب دمکرات کردستان از یک میلیون رأی، مسرور بارزانی، معاون رئیس حزب دمکرات کردستان، پیامی تبریکی منتشر نمود.

مسرور بارزانی در ابتدای پیام خود گفته است:

«سپاس خدای بزرگ را که با اراده و خواست مردم عزیز کردستان و اعضای حزب، شمار آرای حزب دمکرات کردستان از مرز یک میلیون رأی گذشت و در نتایج نهایی نیز بیش‌تر خواهد شد.»

مسرور بارزانی دربارۀ چالش «یک میلیون رأی» کە نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان در زمان آغاز کارزار انتخاباتی اعلام کردەبود، گفت: «پیروزی را به برادر عزیز و گرامی‌ام کاک نچیروان تبریک می‌گویم که هدف یک میلیونی را اعلام کرده بود.»

معاون رئیس حزب دمکرات کردستان همچنین «قدردانی و سپاس خود را از تمامی مسئولان، اعضا و هواداران حزب» ابراز داشته و این پیروزی را به مردم کردستان تبریک گفته و افزوده است: «این موفقیت بزرگ در روند دموکراسی را به همه مردم عراق تبریک می‌گویم.»

مسرور بارزانی در پایان پیام خود اعلام کرده است: «با تلاش و همتی بیشتر، خدمت به همه مردم کردستان و میهن‌مان را ادامه خواهیم داد؛ به‌سوی سرزمینی آبادتر و باثبات‌تر.»