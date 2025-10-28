نامزد اتحادیه میهنی به اتهام جعل مدرک از انتخابات عراق حذف شد

به گزارش کردپرس، کمیسیون عالی انتخابات عراق چند تصمیم جدید صادر کرده است که بر اساس آن، یکی از نامزدهای اتحادیه میهنی کردستان به اتهام جعل مدرک تحصیلی از رقابتهای انتخاباتی کنار گذاشته شد. همزمان، برای ۱۴ نامزد دیگر از ائتلافها و فهرستهای مختلف جریمه مالی تعیین شد و درخواست یک نهاد ناظر بینالمللی نیز رد گردید.
بر اساس بیانیه رسمی کمیسیون، شورای کمیساران تصمیم گرفته است:
صلاحیت «لیلا کریم حمادی بکر» نامزد اتحادیه میهنی کردستان از شهر سلیمانیه را به دلیل جعل مدرک تحصیلی لغو کند.
دو نامزد دیگر از استانهای بابل و بصره را نیز به دلیل نقض معیار «رفتار نیک» از رقابتها کنار بگذارد.
تأیید صلاحیت «ایاد محمود تمیمی» و «محمد عطیه عطیوی» را نیز به علت تخطی از قانون انتخابات لغو نماید.
برای ۱۴ نامزد وابسته به ائتلافها و فهرستهای گوناگون، جریمهای به مبلغ دو میلیون دینار بهدلیل تخطی از ماده ۵ آییننامه تبلیغات انتخاباتی اعمال کند.
همچنین، شورای کمیساران درخواست «سازمان حقوق بشر در سوریه – ماف (MAF)» برای حضور بهعنوان ناظر بینالمللی در انتخابات مجلس نمایندگان عراق را رد کرده است.
نظر شما