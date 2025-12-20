نخستین تبریک رسمی به برهم صالح از درون اتحادیه میهنی؛ پیام درباز کسرت رسول

به گزارش کردپرس، درحالی‌که تاکنون اتحادیه میهنی کردستان و رئیس این حزب به‌صورت رسمی درباره انتصاب دکتر برهم صالح اظهارنظری نکرده‌اند، درباز کسرت رسول رسول به‌عنوان نخستین عضو دفتر سیاسی اتحادیه میهنی، انتخاب او را تبریک گفت.

درباز کسرت در پیام تبریک خود خطاب به دکتر برهم صالح نوشت: «برادر ارجمند، دکتر برهم صالح، به مناسبت انتخاب شما به‌عنوان کمیسر کمیسیون عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR)، صمیمانه و از دل به شما تبریک می‌گویم. از نخستین دیدارمان این احساس عمیق را داشتیم که شما از چارچوب‌های محلی فراتر خواهید رفت و به جایگاهی جهانی دست می‌یابید. امروز، زمان تحقق آن جایگاه بین‌المللی شایسته برای یک دیپلمات بزرگ کُرد فرا رسیده است؛ جایگاهی که مایه افتخار همه ماست.»

در ادامه این پیام آمده است: «این دستاورد را آغاز مرحله‌ای نو و رویدادی تازه می‌دانیم که نشان می‌دهد یک کُرد، با شایستگی و توانمندی، می‌تواند مسئولیت یکی از حساس‌ترین پرونده‌های بین‌المللی را بر عهده بگیرد. عملکرد شما در چارچوب راه و رسم مام جلال و اندیشه اتحادیه میهنی، مایه سربلندی همگان بوده است.»

درباز کسرت رسول همچنین تأکید کرده است: «این خبر بسیاری از دوستان و همراهان را خوشحال کرد. به‌عنوان دوستی صادق، به این موفقیت شما افتخار می‌کنم و اطمینان داریم که از این پس جهان شاهد تغییراتی خواهد بود که از نگاه باز و توان دیپلماتیک شما سرچشمه می‌گیرد. امیدواریم در این ایستگاه مهم زندگی‌تان، موفقیتی دیگر بر زنجیره دستاوردهایتان برای کُرد، کردستان، عراق و ملت‌های ستمدیده بیفزایید و همچون همیشه برای صلح و ثبات جهانی تلاش کنید؛ همان‌گونه که همواره کارتان در خدمت رفاه همگان بوده است.»