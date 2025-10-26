انتخاب شهردار ارومیه به عنوان نماینده منتخب شهرداران کشور

به گزارش کردپرس، در این انتخابات که با حضور نمایندگان شهرداران استانهای سراسر کشور ترتیب یافته بود، آیدین رحمانی با کسب اعتماد اکثریت شهرداران حاضر، نماینده منتخب شهرداران کشور در تدوین اساسنامه و چارت تشکیلاتی و اولین دوره اتحادیه شهرداریهای کشور انتخاب شد.
هیئت موسسان اتحادیه شهرداریهای کشور شامل ۵ عضو از شهرداران سراسر کشور براساس انتخابات و دو عضو حقوقدان بوده که از سوی وزارت کشور منصوب خواهند شد.
شایان ذکر است، بر اساس بند «ر» ماده ۸۵ قانون برنامه هفتم توسعه؛ بهمنظور توسعه همکاری بین شهرداریهای کشور، برقراری ارتباط با اتحادیههای بینالمللی شهرداریها، انتقال تجربهها و تنظیم و اجرای برنامههای آموزشی و بررسی مسائل و مشکلات شهرداریها، ارائه راهحلها و پیشنهادهای مناسب و ارتباط بیشتر شهرداریها با قوای سهگانه و پیگیری امور مربوط، اتحادیه شهرداریهای کل کشور با عضویت تمام شهرداریهای کشور در قالب تشکل غیردولتی با اخذ مجوز از وزارت کشور ایجاد میگردد.
در انتخابات اولین سال اتحادیه شهرداریهای کشور ۳۴ شهردار از استانهای سراسر کشور به عنوان کاندیدا حضور داشتند.
