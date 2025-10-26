به گزارش کردپرس، پس از آنکه بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، روز شنبه ۲۵ کتبر ۲۰۲۵ در شهر کویسنجق گفت: «سلام من به استاندار اربیل، به او بگویید به یاد بیاورد که کویسنجق بخشی از استان اربیل است»،

امید خوشناو، استاندار اربیل، در واکنش به این سخنان اعلام کرد: «کسی که سال‌هاست با افتخار به کویسنجق خدمت کرده، آقای سلام نیست. او و حزبش نه در گذشته و نه امروز هیچ خدمتی به کویسنجق نکرده و نخواهند کرد.»

او در ادامه افزود «کویسنجق مظهر شجاعت و غیرت است، صدای آن فریاد عزت است، نه ناله‌ی ضعف. مردمان کویسنجق اهل کار و تلاش‌اند، نه اهل ناله و شکایت.»

امید خوشناو در بیانیه‌ی خود تأکید کرده است: «در گذشته با افتخار به مردم کویسنجق خدمت کرده‌ایم، امروز نیز در خدمتیم و در آینده بیش از پیش خدمت خواهیم کرد. هیچ نیرویی نمی‌تواند مانع خدمت ما شود. در یازدهم نوامبر کویسنجق و مردمش پاسخ خود را خواهند داد و در کنار کردستان تصمیم خویش را خواهند گرفت.»