۵ آبان ۱۴۰۴ - ۱۲:۰۴

رئیس مجلس عراق: اظهارات مسرور بارزانی درباره کردستانی بودن کرکوک قابل قبول نیست

سرویس عراق و اقلیم کردستان- محمود مشهدانی، رئیس پارلمان عراق، با رد اظهارات مسرور بارزانی درباره کردستانی بودن کرکوک، تأکید کرد این دیدگاه‌ها قابل پذیرش نیست و تصمیم درباره ریاست پارلمان نیز باید با اجماع نیروهای سنی گرفته شود.

به گزارش کردپرس، محمود مشهدانی، رئیس پارلمان عراق، اعلام کرد که اظهارات مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم درباره «کردستانی بودن کرکوک» قابل پذیرش نیست.

مشهدانی در گفت‌وگو با شبکه‌ی «العهد» گفت: مخالفت حزب دمکرات کردستان با بازگشت محمد حلبوسی به ریاست پارلمان باید با دقت بررسی شود.

او درباره پست ریاست پارلمان نیز بیان داشت: اکثریت نیروهای سنی توافق کرده‌اند که این پست دوباره به اهل سنت واگذار شود و فردی که برای آن انتخاب می‌شود، با توافق جمعی نیروهای سنی تعیین خواهد شد.

از سوی دیگر، عمار کیهە، رئیس ائتلاف نجات ترکمانی در کرکوک، گفت: سخنان مسرور بارزانی درباره کرکوک «پروپاگاندای انتخاباتی» است.

او افزود: اقلیم کردستان پس از گذشت یک سال از برگزاری انتخابات هنوز در تشکیل دولت موفق نبوده است.
به گفته‌ی وی، حزب دمکرات کردستان در کرکوک دچار بحران درونی شده و جایگاه مردمی آن در برابر اتحادیه میهنی کردستان کاهش یافته است.

عمار کیهە همچنین تأکید کرد که کرکوک در شرایط شکننده و ناپایداری به‌سر می‌برد و بازگشتی به وضعیت گذشته نخواهد داشت.

او هشدار داد: برخی طرف‌های سیاسی می‌کوشند مانع برگزاری انتخابات در کرکوک شوند و احتمال دارد برای به تأخیر انداختن انتخابات، عمداً بحران امنیتی ایجاد کنند.

