قباد طالبانی: چنددستگی معترضان تنها به سود حزب دمکرات کردستان است

به گزارش کردپرس، قباد طالبانی، معاون رئیس اتحادیه میهنی کردستان و معوان نخست وزیر اقلیم، در کمپین انتخاباتی حزب خود در هیران گفت: "بخش بزرگی از مردم از شیوه مدیریت و حکومتداری ناراضی هستند؛ ناراضی به دلیل حاشیهسازی و بیعدالتی. اکثریت قریب به اتفاق این ناراضیان در گذشته پایگاه مردمی اتحادیه میهنی بودند. برخی از آنان به دلیل ناامیدی، بیبرنامگی و اختلافات داخلی در اتحادیه میهنی معترض شدند و از این حزب دلسرد گردیدند و در انتخابات مشارکت نمیکردند. برخی دیگر نیز امید خود را به چند نیروی اپوزیسیون بسته و به آنان رای میدهند."
وی در ادامه افزود: "در جلسهای با رفقای حوزههای هیران و باسرمه توضیح دادم که این پراکندهسازی معترضان تنها به نفع حزب دمکرات بوده است، زیرا حزب دمکرات نمیخواهد نیروی بزرگی در مقابل خود ببیند که مانع او شود و بگوید: 'اجازه نمیدهم مردم به دلیل مواضعشان حذف شوند.'"
طالبانی خطاب به معترضان گفت: "اگر قبلاً از اتحادیه میهنی ناراضی بودند، امروز اتحادیه میهنی نیرویی متمرکز و صاحب برنامه است. نیرویی که بر سر خواستها و مطالبات مردم ناراضی سازش نمیکند. از مردم معترض میپرسم: آیا بهتر نیست به جای پراکنده شدن یا عدم مشارکت در انتخابات، با رای خود حزبی را تقویت کنند که دارای قدرت لازم در کردستان باشد تا به حاشیهرانی پایان دهد و در بغداد نیز مشکلات را حل کند؟"
نظر شما