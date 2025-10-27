به گزارش کردپرس، بر اساس اعلام کمیسیون انتخابات عراق، بیشترین تعداد نامزدها در چارچوب فهرستهای ائتلافی خود را معرفی کردهاند. در مجموع، ۷ هزار و ۷۵۴ نامزد برای رقابت بر سر ۳۲۹ کرسی پارلمان عراق ثبتنام کردهاند.
جزئیات نامزدها به شرح زیر است:
-
نامزدهای مرد: ۵ هزار و ۵۰۴ نفر
-
نامزدهای زن: ۲ هزار و ۲۵۰ نفر
-
نامزدهای احزاب: ۳ هزار و ۲۳۰ نفر
-
نامزدهای ائتلافی: ۴ هزار و ۴۴۹ نفر
-
نامزدهای مستقل: ۷۵ نفر
تعداد نامزدهای کُرد به تفکیک استانها نیز به این صورت اعلام شده است:
-
کرکوک: ۲۴۹ نامزد
-
سلیمانیه: ۱۳۶ نامزد
-
اربیل: ۱۰۸ نامزد
-
دهوک: ۵۹ نامزد
در استان نینوا، ۱,۰۴۷ نفر نامزد شدهاند.
کمیسیون همچنین اعلام کرد که برای ۹ کرسی ویژهی اقلیتها، ۷۵ نفر بهصورت فردی نامزد شدهاند.
طبق بیانیهی کمیسیون، تاکنون ۸۳۷ نامزد به دلایل مختلف از رقابتها کنار گذاشته شدهاند، که بیشترین موارد حذفشده به اتهام عضویت یا هواداری از حزب بعث بازمیگردد؛ بهطوری که ۲۹۳ نفر به همین دلیل از فهرست نامزدها حذف شدهاند.
این گزارش در حالی منتشر میشود که انتخابات دور ششم پارلمان عراق در پیش است و طبق آمار رسمی، ۲۱ میلیون و ۴۰۴ هزار و ۲۹۱ نفر واجد شرایط رأی دادن هستند.
