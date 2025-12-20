دبیر مطبوعاتی وزیر پیشمرگه از ربایش و شکنجه توسط نیروی وابسته به اتحادیه میهنی خبر داد

به گزارش کردپرس، میران بکر روز شنبه ۲۰ دسامبر ۲۰۲۵ در گفتوگو با شبکهٔ رسانهای روداو گفت: «حدود ساعت ۱۰:۳۰ شب گذشته در منطقهٔ شهیدان و نزدیک دفتر سیاسی اتحادیه میهنی در اربیل بودم. هنگام بازگشت، با یک لیزر سبزِ قوی خودروی من را نشانه گرفتند. فقط گفتم کنار بروند، اما ناگهان سه خودرو دورم را گرفتند و به من حمله کردند.»
به گفتهٔ وی، «این نیرو بدون هیچ پرسش و تحقیق، تا جایی که توانستند به من توهین کردند؛ فحاشی کردند و مرا کتک زدند. برخی از افرادشان را میشناسم؛ آنها نیروهای امنیتی ثابتِ دفتر سیاسی اتحادیه میهنی در اربیل نیستند، بلکه نیروهای ضدتروریسم و عملیاتی امنیتی (وابسته به سلیمانیه) هستند که در دفتر سیاسی اتحادیه در اربیل مستقرند؛ زیرا نیروهای اصلی آنجا را میشناسم و چنین رفتاری ندارند.»
دبیر وزیر پیشمرگه افزود: «پس از ضربوشتم و توهینهای فراوان، به من گفتند اشتباه کردهاند و سوءتفاهم پیش آمده است. اما من به آنها گفتم که شما بیتقصیر نیستید و میدانم که مأمور شدهاید.»
میران بکر همچنین گفت افرادی که به او حمله کردهاند، خودشان نیز نگران بودهاند و افزود: «من دفتر سیاسی و آن محدوده را مثل خانهٔ خود میدانستم؛ وگرنه هیچوقت بدون سلاح در آنجا رفتوآمد نمیکردم.»
یک مقام ارشد اتحادیه میهنی کردستان اعلام کرد: «در حال بررسی این حادثه هستیم تا روشن شود چه اتفاقی رخ داده است.»
همچنین امید خوشناو، استاندار اربیل، گفت: «آقای میران هیچ نهاد رسمیِ امنیتی یا پلیس را در جریان قرار نداده است. این موضوع ارتباطی با نیروهای امنیتی اربیل ندارد و بیشتر یک مسئلهٔ داخلیِ [اتحادیه میهنی] است.»
استانداری اربیل تأکید کرد که آنها بهعنوان طرف رسمی، بررسیهای خود را دربارهٔ این حادثه آغاز کرده اند.
میران بکر تا امروز بهطور رسمی دبیر رسانهای شۆڕش اسماعیل، وزیر پیشمرگهٔ اقلیم کردستان، بوده است؛ اما بهدلیل برخی «مسائل شخصی» مدتی است که در محل کار خود حضور ندارد.
