۷ آبان ۱۴۰۴ - ۱۱:۰۱

مسرور بارزانی: اگر دولت عراق بخواهد می‌توانیم به آنها کمک کنیم

مسرور بارزانی: اگر دولت عراق بخواهد می‌توانیم به آنها کمک کنیم

سرویس عراق و اقلیم کردستان- نخست‌وزیر اقلیم کردستان، می‌گوید که در صورت درخواست دولت عراق می‌توانند به آنها کمک کنند، به خصوص برای تامین برق در مناطق مورد مناقشه میان اربیل و بغداد.

به گزارش کردپرس، نخست‌وزیر اقلیم کردستان، در جریان افتتاح خط لوله انتقال گاز طبیعی اربیل – دهوک گفت: با تمام توان تلاش کرده‌ایم تا از منابع طبیعی اقلیم کردستان برای تامین ۲۴ ساعته برق بهره‌مند شویم و اکنون می‌بینید که بیشتر شهرها از خدمات برق ۲۴ ساعته برخودار هستند.

به نوشته کردستان۲۴، نخست‌ وزیر اقلیم افزود: می‌خواهیم با در نظر گرفتن میزان گاز تولید شده به دولت عراق هم کمک کنیم، به خصوص برای تامین برق در مناطق تجزیه شده.

مسرور بارزانی، تاکید کرد: اگر دولت عراق بخواهد، می‌توانیم به آنها کمک کنیم و آمادگی خود را هم نشان داده‌ایم.

او همچنین اضافه کرد: ما به سراسر کردستان به طور یکسان می‌نگریم و بین هیچ شهر و منطقه‌ای از کردستان تبعیض قائل نمی‌شویم. به اتکا به پروردگار طرح‌های بیشتر و بهتر برای خدمت به شهروندان کردستان اجرا می‌کنیم.

نخست‌ وزیر اقلیم گفت: می‌خواهیم از گاز طبیعی بیشتر استفاده کنیم، اما در ابتدا می‌خواهیم نیازمندی‌های شهروندان اقلیم کردستان را تامین کنیم که بعدها سرمایه مهمی برای خدمت به همه می‌شود.

کد خبر 2790168

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha