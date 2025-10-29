به گزارش کردپرس، نخستوزیر اقلیم کردستان، در جریان افتتاح خط لوله انتقال گاز طبیعی اربیل – دهوک گفت: با تمام توان تلاش کردهایم تا از منابع طبیعی اقلیم کردستان برای تامین ۲۴ ساعته برق بهرهمند شویم و اکنون میبینید که بیشتر شهرها از خدمات برق ۲۴ ساعته برخودار هستند.
به نوشته کردستان۲۴، نخست وزیر اقلیم افزود: میخواهیم با در نظر گرفتن میزان گاز تولید شده به دولت عراق هم کمک کنیم، به خصوص برای تامین برق در مناطق تجزیه شده.
مسرور بارزانی، تاکید کرد: اگر دولت عراق بخواهد، میتوانیم به آنها کمک کنیم و آمادگی خود را هم نشان دادهایم.
او همچنین اضافه کرد: ما به سراسر کردستان به طور یکسان مینگریم و بین هیچ شهر و منطقهای از کردستان تبعیض قائل نمیشویم. به اتکا به پروردگار طرحهای بیشتر و بهتر برای خدمت به شهروندان کردستان اجرا میکنیم.
نخست وزیر اقلیم گفت: میخواهیم از گاز طبیعی بیشتر استفاده کنیم، اما در ابتدا میخواهیم نیازمندیهای شهروندان اقلیم کردستان را تامین کنیم که بعدها سرمایه مهمی برای خدمت به همه میشود.
