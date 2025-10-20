به گزارش کردپرس، سودانی در دیداری با جمعی از روزنامهنگاران عربی و خارجی گفت: «گفتوگوها دربارهی نحوهی تقسیم درآمدهای غیرنفتی همچنان ادامه دارد، اما این مذاکرات هیچ تأثیری بر روند پرداخت حقوق کارمندان نخواهد داشت.»
او در بخش دیگری از سخنانش تأکید کرد: «گروههایی که سلاح در دست دارند باید میان پیوستن به نهادهای امنیتی یا فعالیت سیاسی یکی را انتخاب کنند. این مسیر بر اساس توافقی مشخص ادامه دارد و دولت آن را پیگیری میکند.»
نخستوزیر عراق همچنین در مورد بدهی خارجی کشور گفت: «بدهی خارجی عراق کمتر از ۱۳ میلیارد دلار است و این رقم در مقایسه با کشورهای منطقه و جهان بسیار پایینتر است. این موضوع جنبهی فنی دارد و نباید به موضوعی انتخاباتی تبدیل شود.»
سودانی در پایان، انتصاب نمایندهی دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، برای عراق را گامی مهم توصیف کرد و اظهار داشت که دولت بغداد از مأموریت او استقبال کرده و برای موفقیتش آرزوی توفیق دارد.
