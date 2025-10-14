مسرور بارزانی و سفیر بریتانیا: مشکل حقوق کارمندان اقلیم نباید به موضوعی سیاسی تبدیل شود

به گزارش کردپرس، مسروور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کردستان، روز سه‌شنبه، ۱۴ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۲ مهر ۱۴۰۴)، با عرفان صدیق، سفیر بریتانیا در عراق، دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این نشست که اندرو بیزلی، سرکنسول بریتانیا در اقلیم کردستان نیز حضور داشت، بر ضرورت حفظ و احترام به حقوق قانونی و تامین مطالبات مالی اقلیم کردستان، در چارچوب پایبندی به قانون اساسی و توافقات، تاکید شد.

دو طرف بر این نکته اتفاق‌نظر داشتند که مشکل حقوق و مطالبات مالی مردم کردستان باید به صورت بنیادین حل شود و نباید این موضوع سیاسی گردد.

همچنین، اهمیت توافق سه‌جانبه‌ی مربوط به ازسرگیری صادرات نفت اقلیم کردستان مورد بحث قرار گرفت. این توافق باید سرآغازی برای تصویب قانون نفت و گاز در دوره‌ی آتی پارلمان باشد.

در بخش دیگری از این دیدار، نخست‌وزیر دولت اقلیم کردستان به اصلاحات انجام شده در بخش‌های مختلف دولت اقلیم، به ویژه موفقیت پروژه‌های "حساب من" و "روشنایی"، اشاره کرد. سفیر بریتانیا نیز موفقیت این اصلاحات را به نخست‌وزیر تبریک گفت.

انتخابات آتی مجلس نمایندگان عراق و وضعیت کلی عراق و منطقه، از دیگر محورهای گفت‌وگو در این نشست بود.