قباد طالبانی: عدم اجرای قانون اساسی، عامل اصلی مشکلات اربیل و بغداد است

به گزارش کردپرس، قباد طالبانی، معاون نخست‌وزیر اقلیم کردستان، در نشست انستیتوی پژوهش‌های خاورمیانه و آفریقا (دیدار میری) اعلام کرد که ریشه‌ی اصلی مشکلات میان اربیل و بغداد در اجرا نشدن قانون اساسی نهفته است و تأکید کرد: «نباید اقلیم کردستان تا این اندازه در بلاتکلیفی و سردرگمیِ پرداخت حقوق کارمندان بماند.»

او افزود: «عمق استراتژیک اقلیم کردستان در بغداد است و محل دستیابی به حقوق قانونی مردم کردستان نیز آنجاست.»

معاون نخست‌وزیر اقلیم تأکید کرد: «در حال حاضر نوعی هماهنگی و توافق میان اقلیم و بغداد وجود دارد، اما در عین حال همواره سطحی از بی‌اعتمادی نیز باقی است. ریشه‌ی اصلی همه مشکلات، اجرا نشدن قانون اساسی است. از این رو لازم است روابطی سازمان‌یافته و دور از احساسات با بغداد برقرار کنیم.»

وی همچنین اشاره کرد: «مسئله حقوق و مشکلات مالی با بغداد، مردم اقلیم را خسته کرده است، اما بغداد همان جایی است که می‌توانیم برای دستیابی به حقوق خود تلاش کنیم. بنابراین باید در بغداد برای احقاق حقوقمان مبارزه کنیم.»

قباد طالبانی در بخش دیگری از سخنانش بیان داشت: «متأسفانه پس از درگذشت مام جلال، خلأ بزرگی برای کردها ایجاد شد، چراکه در دوران او گفت‌وگو درباره مسائل راهبردی اقلیم در بغداد همواره در جریان بود.»