واکنش حزب دمکرات کردستان به اظهارات قیس خزعلی

به گزارش کردپرس، یک منبعِ رسانه‌ای در دمکرات کردستان در پاسخ به اظهاراتِ قیس خزعلی، گفت: "قیس خزعلی در مصاحبه‌ای با شبکه‌ی خود، نامِ مسعود بارزانی و نیچروان و مسرور را برده و با اهدافِ خود، تحولات و معادلاتِ سیاسی را تفسیر کرده است. ما بر این باوریم که این اظهارات برای گمراه کردنِ افکارِ عمومی و فریبکاری است. وی باید به خوبی درک کند که دمکرات کردستان یک رهبری، یک نظر و یک تصمیم دارد و بهتر است دلِ خود را با چنین رویاهایی خوش نکنند که گویا تصمیم‌گیری‌های متعدد در پارتی وجود دارد."

این منبع افزود: "همه‌ی طرف‌ها به خوبی می‌دانند که پس از سقوطِ رژیم، هیچ‌کس به اندازه‌ی بارزانی برای بازسازیِ عراقِ جدید تلاش نکرده است. بارزانی بیش از هر کسِ دیگری برای تأسیسِ عراقی فدرال بر اساسِ قانونِ اساسی تلاش کرده است که در آن همه به قانونِ اساسی پایبند باشند و اصولِ مشارکت، توازن و توافق رعایت شود."

این منبع در پایان تاکید کرد: "به خوبی بدانید که نه ما و نه مردمِ عراق با عراقی که در آن قانونِ اساسی نقض شود و اصولِ مشارکت، توازن و توافق نادیده گرفته شود و مافیاها بر کشور حکومت کنند، موافق نیستیم."

خزعلی در اظهارات اخیر خود ضمن بیان اینکه برخی رهبران کرد اساساً به وحدت عراق باور ندارند، گفته بود: «در ماه‌های اخیر از دو چهره‌ی برجسته‌ی اقلیم کردستان، یعنی نچیروان بارزانی و قباد طالبانی، سخنانی شنیدیم که بغداد را عمق راهبردی اربیل دانستند و ما با نگاه مثبت از این موضع استقبال کردیم. با این حال، متأسفانه چنین رویکردی را از سوی مسعود بارزانی یا مسرور بارزانی نشنیده‌ایم و تردید دارم که آنان نیز چنین دیدگاهی داشته باشند.»