خمیس خنجر: در برابر خون صفا مشهدانی سکوت نخواهیم کرد

به گزارش کردپرس، خمیس خنجر، رئیس ائتلاف السیاده، پس از کشته شدن یکی از نامزدهای آن ائتلاف برای انتخابات دور ششم مجلس نمایندگان عراق، بیانیه‌ای منتشر کرد.

او ضمن ابراز خشم از این رویداد، آن را بخشی از «اقدامات تروریست‌ها برای خاموش کردن دیدگاه‌های متفاوت در کشور» توصیف کرد.

همچنین تاکید کرد که در برابر ریختن خون نامزد خود ساکت نمی‌مانند و به تلاش برای تثبیت عدالت و جمع‌آوری سلاح‌های بدون مجوز ادامه می‌دهند و لازم دانست که دولت با مجرمان برخورد قانونی داشته باشد.

از طرفی دیگر محمود المشهدانی، رئیس مجلس نمایندگان عراق، کشته شدن نامزد السیاده را «حمله تروریستی بزدلانه» توصیف کرد. او همچنین از جهات مربوطه در دولت عراق خواست که «ترور» نامزد السیاده را پیگیری و عاملان آن را بازخواست کنند.

اعضای ائتلاف السیاده، اعلام کردند که صفا المشهدانی، نامزد آن ائتلاف برای انتخابات دور ششم مجلس نمایندگان عراق، صبح روز چهارشنبه در اثر انفجار بمب چسپنده در خودروی‌اش، کشته شد.

ائتلاف السیاده یکی از جریان‌های سیاسی اصلی اهل سنت در عراق است.