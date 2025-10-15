به گزارش کردپرس، سروه عبدالواحد، رئیس فراکسیون «جنبش نسل نو» در پارلمان عراق، اعلام کرد که تماسهای تلفنی شاسوار عبدالواحد، رئیس جنبش نسل نو، به ۱۵ دقیقه در روز محدود شده است.
او در یک نشست خبری گفت: «دولت از شاسوار عبدالواحد میترسد، تماسهای تلفنیاش را ممنوع کردهاند. او تنها مجاز است روزانه ۱۵ دقیقه تماس بگیرد، در حالی که سایر زندانیان از ساعت ۷ صبح تا ۱۰ شب اجازه تماس دارند.»
وی افزود: «این اقدام دولت غیرعاقلانه است اگر تصور میکند با چنین محدودیتهایی میتواند مانع از انتقال پیامهای شاسوار عبدالواحد شود. آقای شاسوار پیامی مهم برای همه جریانها و طیفهای مختلف جامعه آماده کرده است، حتی پیام روز پایانی پیش از پایان مهلت تبلیغات انتخاباتی نیز آماده است.»
رئیس فراکسیون جنبش نسل نو همچنین تأکید کرد: «اگر پرونده شاسوار عبدالواحد سیاسی نیست، چرا مانع انتشار پیامهای او میشوند؟»
