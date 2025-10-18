به گزارش کردپرس، جمعی از هواداران و نزدیکان بازداشتشدگان حادثهی لالهزار، روز شنبه ۱۸ اکتبر در برابر دفتر سازمان ملل متحد در شهر اربیل گردهم آمدند و با در دست داشتن پلاکاردهایی خواستار آزادی لاهور طالبانی و همراهان او شدند.
تجمعکنندگان با شعارهایی چون «برچیدن نیروهای حزبی مسلح» و «سرنوشت نامعلوم رێکار عبدالرزاق» از سازمان ملل و نهادهای بینالمللی خواستند تا در خصوص آنچه بازداشت غیرقانونی و سیاسی توصیف کرده اند، موضعگیری کنند.
بامداد روز ۲۲ آگوست ۲۰۲۵، نیروهای امنیتی در سلیمانیه به هتل لالهزار یورش بردند و پس از سه ساعت درگیری شدید، لاهور طالبانی، رئیس جبهه خلق را به همراه برادرش و چند تن از همراهانش بازداشت کردند.
رئیس تیم وکلای لاهور طالبانی در روزهای پس از حادثه تأکید کرد که «پروندهی لالهزار را نمیتوان از مسیر قضایی حل کرد، زیرا این پرونده ماهیتی سیاسی دارد و باید از طریق راهحلهای ریشهای به آن رسید».
در همین حال، جبهه خلق در بیانیهای ضمن انتقاد از سکوت نهادهای رسمی عراق و اقلیم کردستان اعلام کرد: «در برابر دیدگان عالیترین مقامات عراق و اقلیم کردستان، نیروهای مسلح حزبی به اموال و افراد رسمی حمله کردند، اما هیچکس پاسخگو نیست.»
