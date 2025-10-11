به گزارش کردپرس، شاسوار عبدالواحد، رئیس جنبش نسل نو، از زندان پیامی منتشر کرد و گفت:

تنها راه‌حل واقعی این است که مردم در تاریخ ۱۱ نوامبر به جنبش نسل نو رأی دهند.

نخست‌وزیر دولت انتقالی اقلیم کردستان چندین بار به بغداد سفر کرده اما هر بار دست خالی بازگشته است. حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان در بغداد جایگاهی ندارند و همه می‌دانند که بغداد تنها حسابی که باز می‌کند برای جنبش نسل نو است.

بدون داشتن هیچ پست و مقامی در بغداد، توانسته‌ایم نفت و دارو را برای مردم فراهم کنیم. کار اصلی ما تلاش برای رهایی مردم از این وضعیت است.

من در زندانم، اما در برابر ظلم حاکمان از هر زمان دیگری استوارتر و مقاوم‌ترم، و تا آخرین نفس از مردم دفاع خواهم کرد.

مطمئنم مردم کردستان فراموش نکرده‌اند چرا من در زندانم. اگر برای دستیابی به قدرت سازش کرده بودم، امروز در زندان نبودم.

برنامه‌مان این است که در دولت عراق مشارکت کنیم و مشکلات مردم را حل کنیم.