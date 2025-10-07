بافل طالبانی: مدارک علیه کاک لاهور و همراهانش غیرقابل جعل است

به گزارش کردپرس، بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، گفت: «ما در قویترین وضعیت خود قرار داریم و هیچگاه مانند امروز یکصدا نبودهایم. در این انتخابات چشمانتظار نتیجهای بهتر از گذشته هستیم».
او در ارتباط با بازداشت سه چهرهی سیاسی در سلیمانیه گفت: «شواهد روشنی در این باره وجود دارد و مدارکی که علیه کاک لاهور و همراهانش بهدست آمده بسیار مهم و غیرقابل جعل است».
«هیچ اختلاف داخلی در اتحادیه وجود ندارد و حزب در قویترین موقعیت خود قرار دارد»
بافل طالبانی روز سهشنبه ۷ اکتبر ۲۰۲۵ در سخنرانی خود در نشست انستیتوی پژوهشهای خاورمیانه و آفریقا (دیدار میری) در اربیل گفت: «هیچ اختلاف داخلی در اتحادیه میهنی کردستان وجود ندارد و هیچگاه این حزب تا این اندازه نیرومند نبوده است».
او افزود: «تمام مدارک در دسترس است؛ اگر به انتخابات گذشته نگاه کنیم، ما توانستیم تغییرات زیادی ایجاد کنیم. این یکی از آزمونهایی بود که هر حزب سیاسی باید از آن عبور کند. اکنون اتحادیه میهنی در موقعیتی قدرتمند قرار دارد که در سالهای گذشته بیسابقه بوده است».
«از نتیجه انتخابات گذشته راضی نیستم، هرچند آراء ما افزایش یافته است»
وی تأکید کرد: «اتحادیه میهنی کردستان باید به حزب نخست در اقلیم کردستان و خاورمیانه تبدیل شود. از نتیجهی انتخابات گذشته راضی نیستم، هرچند رأی ما افزایش یافت. اکنون قصد دارم تغییراتی را که در دوران رهبری من آغاز شده، ادامه دهم».
طالبانی در رابطه با بازداشت لاهور طالبانی، شاسوار عبدالواحد و آرام قادر گفت: «آنچه در سلیمانیه روی داد، پیشبینیشده بود. تمام فعالان سیاسی در سلیمانیه احساس امنیت میکنند. این موضوع ارتباطی با درگیریهای جناحی ندارد. مدارکی که علیه کاک لاهور و همراهانش وجود دارد، بسیار جدی و مستند است. این مدارک شامل تماسها، فایلها، هارددیسکها، رایانهها و سایر شواهدی است که نمیتوان آنها را انکار کرد».
وی افزود: «کاک لاهور خود در تلویزیون گفته بود که نیروی مسلح دارد و تا آخر از آن استفاده خواهد کرد. صرفا رهبر یک حزب سیاسی بودن نمیتواند کسی را بالاتر از قانون قرار دهد».
نظر شما