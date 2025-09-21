دادگاه سلیمانیه حکم ۵ ماه زندان شاسوار عبدالواحد را تأیید کرد

به گزارش کردپرس، دادگاه تجدیدنظر سلیمانیه حکم پنج ماه زندان شاسوار عبدالواحد، رئیس جنبش نسل نو، را تأیید کرد. این در حالی است که وکلای او به رأی اولیه اعتراض کرده بودند، اما قاضی با کاهش یا لغو حکم مخالفت کرد.

شاسوار عبدالواحد پیشتر در تاریخ ۲ آگوست ۲۰۲۵ بدون حضور خود به شش ماه زندان محکوم شده بود، اما در جلسه بعدی دادگاه، حکم به پنج ماه کاهش یافت. این پرونده مربوط به شکایت شادی نوزاد، نماینده پیشین جنبش نسل نو در پارلمان اقلیم کردستان، است.

عبدالواحد شامگاه ۱۲ آگوست ۲۰۲۵ بازداشت شد و نخستین بار در ۲۱ آگوست در برابر دادگاه حاضر شد. به گفته دادگاه سلیمانیه، علاوه بر این پرونده، چند شکایت دیگر نیز علیه او ثبت شده، اما هنوز به جریان نیفتاده‌اند.