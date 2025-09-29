درخواست جنبش نسل نو برای انتقال پرونده شاسوار عبدالواحد به بغداد

به گزارش کردپرس، جنبش نسل نو در بیانیه‌ای اعلام کرد: صبح روز یک‌شنبه، نیروهای مسلح وابسته به اتحادیه میهنی کردستان بدون اطلاع خانواده، دوستان و وکلای قانونی، شاسوار عبدالواحد را با دستبند به دادگاه منتقل کردند.

در دادگاه سلیمانیه، نیرویی حدود ۵۰ نفره از افراد مسلح اتحادیه میهنی به شکلی ناشایست با او برخورد کرده و تحت شکنجه قرار داده‌اند؛ به گونه‌ای که حتی دستبندش از شدت فشار به او آسیب رسانده و به شدت مجروح شده است. با وجود آنکه اتهام مطرح‌شده علیه او مربوط به مسائل رسانه‌ای است و خود او نیز در دستگاه ضدترور اتحادیه میهنی فعالیت می‌کرد، با شاسوار عبدالواحد همانند یک متهم تروریسم رفتار شده است.

این رفتار نه‌تنها بی‌احترامی به کرامت انسانی بلکه نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بشر است. جنبش نسل نو خطاب به افکار عمومی پرسیده است: مردانگی و شرافت سیاسی در چنین رفتار غیراخلاقی کجا معنا می‌شود؟

این جنبش افزود: دادگاه سلیمانیه در دوران به اصطلاح «دمکراسی بافل و قباد» به محل جولان گروه‌های شبه‌نظامی تبدیل شده است. آنچه اکنون این دو برادر در سلیمانیه و میان مردمش به راه انداخته‌اند، چیزی جز انتقام‌گیری کورکورانه نیست.

جنبش نسل نو از همه سفارتخانه‌ها و کشورهایی که برای حمایت از دمکراسی در اقلیم کردستان اهمیت قائلند، خواست این پرونده را جدی دنبال کنند. زیرا ما دیگر اعتمادی به دادگاه سلیمانیه نداریم و خواستار انتقال پرونده به دادگاه‌های بغداد هستیم.

در ادامه آمده است: متأسفانه دادگاه شاسوار عبدالواحد بدون اطلاع وکلای مدافع برگزار شد و حتی اجازه حضور هیچ شخصی در جلسه داده نشد؛ که این نقض آشکار قانون اساسی و اصل علنی بودن محاکمه‌ها است. بنابراین از نمایندگی سازمان ملل در عراق و تمامی سازمان‌های بین‌المللی خواسته می‌شود این رفتار غیراخلاقی و ضدانسانی را ثبت کرده و در نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره وضعیت دمکراسی در کشورها مطرح کنند.

جنبش نسل نو – ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۵