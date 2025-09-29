شاسوار عبدالواحد: اگر بازداشت شدیم یعنی مهم هستیم

به گزارش کردپرس، شاسوار عبدالواحد، رئیس جنبش نسل نو، از داخل زندان پیامی صوتی منتشر و تأکید کرده است: «اگر در اینجا کسی بازداشت یا شکنجه نشود، معنایش این است که از او نمی‌ترسند و مهم نیست. ما مهم هستیم، برای همین بازداشت شدیم.»

او در ادامه با اشاره به وضعیت رهبران کشورهای دیگر گفت: «در ایران رهبرشان زندانی شد، در سوریه رئیس‌جمهورشان زندانی شد، در ترکیه رهبرشان زندانی شد. اگر کسی بازداشت نشود و در فشار قرار نگیرد، یعنی برای حاکمان مهم نیست.»

شاسوار عبدالواحد همچنین افزود: «اگر ما بی‌اهمیت بودیم و ضعیف مثل برخی احزاب دیگر، آنها با ما در رسان ه هایشان مصاحبه می کردند. اکنون همه می‌دانیم که چقدر مهم هستیم و می‌دانیم تا چه اندازه از ما می‌ترسند.»