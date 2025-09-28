پرونده تازه علیه شاسوار عبدالواحد؛ دادگاه سلیمانیه جلسه رسیدگی را به تعویق انداخت

به گزارش کردپرس، روز یکشنبه ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۵، شاسوار عبدالواحد، رئیس جنبش نسل نو، بدون اطلاع قبلی وکلای مدافعش به یکی دیگر از پرونده‌هایش در دادگاه سلیمانیه فراخوانده شد. منابع حقوقی تأکید کردند که وکلای شاسوار عبدالواحد در جریان این جلسه قرار نگرفته بودند.

در حاشیه این دادگاه، شمار زیادی از نیروهای امنیتی محل دادگاه را در محاصره خود قرار داده بودند. با این حال، جلسه رسیدگی به تعویق افتاد و قرار شد یکشنبه آینده ادامه یابد.

بر اساس اطلاعات اولیه، این پرونده بر اساس شکایت قدیمی چند روزنامه‌نگار علیه شاسوار عبدالواحد گشوده شده بود؛ اما اغلب آنان از جمله طارق فاتح سردبیر روزنامه هاولاتی، سیروان رشید سردبیر وب‌سایت زمن و کمال رؤوف صاحب امتیاز شارپرس در مراحل بعدی شکایت خود را پس گرفته‌اند.

پرونده اخیر شاسوار عبدالواحد در شرایطی پیگیری می‌شود که شب ۱۲ آگوست ۲۰۲۵ نیروهای امنیتی با یورش به منزل او، وی را بازداشت کردند. در پی چندین جلسه رسیدگی، دادگاه سلیمانیه وی را به پنج ماه حبس محکوم کرد؛ حکمی که از سوی رسانه‌های داخلی و خارجی به‌عنوان یک دادگاهی سیاسی تعبیر شد.