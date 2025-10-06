به گزارش کردپرس، کمیته مستقل حقوق بشر اقلیم کردستان اعلام کرد که هیئتی عالیرتبه به ریاست مونا یاقو رئیس کمیته و فیضالله محمد مشاور این نهاد، برای آمادهسازی مراحل دادرسی شاسوار عبدالواحد، رئیس جنبش نسل نو، به شهر سلیمانیه سفر کرده است.
بر اساس بیانیهی این کمیته، هیئت مزبور در چارچوب این مأموریت از زندان اصلاح و تربیت در سلیمانیه بازدید کرده و با شاسوار عبدالواحد دیدار کرده است.
شاسوار عبدالواحد در این دیدار گفته است: «از نظر وضعیت جسمی، مکان نگهداری و برخورد نیروهای امنیتی هیچ مشکلی ندارم، اما پروندهام از لحاظ قانونی دارای ایراد است.»
طبق بیانیه کمیته، شاسوار عبدالواحد افزود: «من درخواست تجدیدنظر پروندهام را دادهام و در انتظار پاسخ دادگاه تجدیدنظر اقلیم کردستان هستم، به همین دلیل روند دادگاه به تعویق افتاده است. این در حالی است که حکم بازداشتم در دوم آگوست ۲۰۲۵ بدون اطلاع من و بهصورت غیابی صادر شده، در حالی که این پرونده از سال ۲۰۱۹ وجود داشته و تاکنون هیچ اقدامی در خصوص آن انجام نشده بود.
چگونه ممکن است در شش سال گذشته که آزادانه در اقلیم و حتی خارج از کشور در رفتوآمد بودهام بازداشت نشوم، اما اکنون به ناگهانی بازداشت شوم؟
بنابراین بازداشت من جای پرسش دارد و جنبهای سیاسی دارد.»
او همچنین تأکید کرده است: «از کمیته حقوق بشر میخواهم نقش مؤثر خود را ایفا کند، پروندهام را از نظر قانونی پیگیری نماید و بر روند آن نظارت داشته باشد.»
در مقابل، رئیس کمیته حقوق بشر اقلیم قول داده است که همانگونه که پیشتر نیز در خصوص پروندههای مشابه اقدام کردهاند، در این مورد نیز نظارت قانونی خود را ادامه دهند.
هیئت کمیته حقوق بشر همچنین با رئیس دادگاه تجدیدنظر سلیمانیه دیدار کرده و دربارهی پروندهی شاسوار عبدالواحد و چند پروندهی دیگر گفتگو کردهاند. آنان بر تداوم هماهنگی و همکاری میان دستگاه قضایی و کمیته حقوق بشر تأکید کردند.
