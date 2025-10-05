جنبش نسل نو: هیچ مدرک یا شاهدی علیه شاسوار عبدالواحد وجود ندارد

به گزارش کردپرس، پس از آنکه روز یکشنبه ۵ اکتبر برای دومین بار رئیس جنبش نسل نو در پرونده‌ای به دادگاه سلیمانیه احضار شد، قاضی جلسه را به زمان دیگری موکول کرد.

یک منبع بلندپایه در جنبش نسل نو به شبکه‌ی خبری «روداو» گفت: «در این پرونده تنها یک شاکی وجود دارد و هیچ مدرک یا شاهد قانونی علیه او ارائه نشده است.»

قاضی دادگاه سلیمانیه، جلسه‌ی رسیدگی به پرونده‌ی شاسوار عبدالواحد، رئیس جنبش نسل نو را به ۳ نوامبر ۲۰۲۵ موکول کرده است.

در همین پرونده، هفته‌ی گذشته در تاریخ ۲۸ سپتامبر نیز شاسوار عبدالواحد به دادگاه احضار شده بود.

براساس ماده‌ی قانونی مربوط، در صورت اثبات اتهام، مجازات تعیین‌شده شامل حبس کمتر از شش ماه و بیش‌تر از پنج سال، یا جریمه‌ای بین یک تا پنج میلیون دینار، یا هر دو مجازات است.

شاسوار عبدالواحد نخستین‌بار در تاریخ ۱۲ آگوست ۲۰۲۵ ساعت ۱۰ شب در منزل خود در شهر سلیمانیه بازداشت شد و در سومین جلسه‌ی دادگاه در تاریخ ۲ سپتامبر به پنج ماه حبس محکوم گردید.