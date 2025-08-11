به گزارش کردپرس، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی عراق روز دوشنبه ۱۱ آگوست ۲۰۲۵ با نخست وزیر عراق دیدار کرد.

نخست وزیر عراق در این دیدار مجددا با اشاره به موضع اصولی و ثابت عراق در مخالفت با تجاوزات صهیونیستی به ایران و هر اقدامی که منجر به تشدید نزاع‌ها در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی شود، اظهار داشت: ما از گفت‌وگوی ایران و آمریکا استقبال می‌کنیم.

لاریجانی نیز درود و سلام مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور جمهوری اسلامی ایران را به نخست وزیر عراق انتقال داده و بر اهتمام دولت ایران برای توسعه و تداوم روابط در زمینه‌های مختلف به خصوص اتصال خطوط راه‌آهن میان دو کشور برای نقل و انتقال مسافران و پیوستن به پروژه جاده توسعه و دیگر کریدورهای بزرگ منطقه تاکید کرد.