تکمیل تراژدی خانواده بوکانی با مرگ آخرین عضو!

سرویس آذربایجان غربی- یک هفته پس از مرگ ٣نفر از اعضای یک خانواده در پی انفجار مواد محترقه بوکان، چهارمین و آخرین عضو خانواده نیز که بر اثر شدت جراحات در بیمارستان بستری بود، جان باخت تا تراژدی مرگ اعضای یک خانواده تکمیل شود.

به گزارش کردپرس، چهارشنبه ٢٦ آذر ماه بود که بر اثر انفجار مواد محترقه در محله زیباشهر  بوکان چهار نفر از اعضای یک خانواده شامل پدر، مادر و دو دختر به شدت مجروح شدند. شدت انفجار به حدی بود که حدود ۸۰ درصد واحد مسکونی تخریب شد.

 چند روز پس از حادثه، پدر ۴۴ ساله و مادر ۴۰ ساله خانواده در یکی از مراکز درمانی ارومیه جان باختند.

دوم دی ماه نیز دختر ۲۰ ساله آنان به دلیل شدت جراحات فوت کرد ولی دختر ۱۳ ساله این خانواده همچنان در وضعیت نامساعد در بخش مراقبت‌های ویژه یکی از بیمارستان‌های مرکز استان بستری بود که امروز او هم در چهارم دی ماه درگذشت و تراژدی مرگ اعضای یک خانواده در پی سهل انگاری و ساخت مواد محترقه تکمیل شد.

