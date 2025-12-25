تکمیل تراژدی خانواده بوکانی با مرگ آخرین عضو!

به گزارش کردپرس، چهارشنبه ٢٦ آذر ماه بود که بر اثر انفجار مواد محترقه در محله زیباشهر بوکان چهار نفر از اعضای یک خانواده شامل پدر، مادر و دو دختر به شدت مجروح شدند. شدت انفجار به حدی بود که حدود ۸۰ درصد واحد مسکونی تخریب شد.