به گزارش کردپرس، دفتر اطلاع رسانی مشاور امنیت ملی عراق در بیانیهای اعلام کرد که قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی این کشور روز دوشنبه با علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و هیئت همراهش دیدار و گفتگو کرد.
الاعرجی به لاریجانی و هیئت همراهش خوش آمد گفته و در این دیدار تحکیم روابط تاریخی میان دو کشور و دو ملت همسایه و راههای توسعه این روابط به سمت چشم اندازهایی فراتر و در زمینههایی گستردهتر مورد بررسی قرار گرفت.
در این دیدار، همچنین اجرای توافق امنیتی امضا شده میان دو کشور مورد بررسی قرار گرفت و دو مقام در خصوص اوضاع امنیتی در منطقه و جنایتهای گرسنگی دادن و کشتار مردم فلسطین در نوار غزه گفتگو کرده و بر اهمیت اقدام جامعه بینالملل برای متوقف ساختن این جنایتها تاکید کردند.
الاعرجی تاکید کرد که دولت عراق به صورت جدی برای ممانعت از هرگونه نقض امنیتی تلاش میکند که هدف از آن، تعدی به هر یک از کشورهای همسایه باشد.
در همین حال، لاریجانی نیز از دولت عراق و سیاست خارجی متوازن آن و تاثیری که بر امنیت و ثبات عراق و منطقه دارد، تقدیر کرد.
