برترین های جشنواره بین المللی قصه گویی معرفی شدند

بر اساس نظر هیئت داوران، برگزیدگان هر بخش به شرح زیر معرفی شدند:

قصه های سنتی کلاسیک:

بخش بزرگسال:

مریم اللهوردیزاده، ارومیه

صهیب پارسا، مهاباد

قصه های سنتی کلاسیک:

بخش نوجوان:

فاطمه عبدالهی، شوط

آوا فاضلی، ماکو

آیسو جوادی، ارومیه

قصه‌های نو:

بخش بزرگسال:

شیرین باقرالموسوی، ماکو

مهسا آبخضر، ماکو

بیتا محمدامینی، مهاباد

قصه های نو:

بخش نوجوان:

دینا بنفشی، مهاباد

عسل دلیل، خوی

قصه های آیینی سنتی:

بخش نوجوان:

یسنا آقازاده، خوی

اسما عسگرزاده، خوی

قصه های ایثار و قهرمانان:

بخش بزرگسال:

زهرا نادری، مهاباد

بخش نوجوان:

آرشیدا احمدپور، شاهین‌دژ

تینا زینال زاده، خوی

فاطمه زهرا منصوری، شوط

بخش مادر بزرگ و پدر بزرگ:

رقیه عبدالله‌پور، ماکو

قصه های دینی:

نوجوان:

سبحان نصراله زاده، ارومیه

قصه های با ابزار:

نوجوان:

فاطمه مرادی‌زاده، شاهین‌دژ

قصه های علمی:

نوجوان:

فریماه امینی، مهاباد

بخش ۱۰۰ ثانیه:

رها قربان نژاد، ارومیه

حلما بهره دار، خوی

مسرور رشه، مهاباد

زبان اشاره:

بزرگسال:

محراب عبدالله زاده

در پایان این جشنواره، از برگزیدگان با اهدای لوح تقدیر و هدایا تجلیل شد و بر استمرار برگزاری رویدادهای قصه‌محور با هدف ترویج فرهنگ قصه‌گویی، کشف استعدادها و حمایت از روایت‌گران نسل جدید تأکید شد.