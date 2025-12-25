۴ دی ۱۴۰۴ - ۱۴:۵۰

برترین های جشنواره بین المللی قصه گویی معرفی شدند

برترین های جشنواره بین المللی قصه گویی معرفی شدند

سرویس آذربایجان غربی-برگزیدگان مرحله استانی بیست‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به میزبانی استان آذربایجان غربی معرفی شدند.

 به گزارش کردپرس، مرحله استانی این جشنواره با حضور ۵۱ قصه‌گو در بخش‌های مختلف و با استقبال گسترده مخاطبان، مربیان و خانواده‌ها برگزار شد و پس از دو روز اجرا و داوری، آیین اختتامیه جشنواره با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.

بر اساس نظر هیئت داوران، برگزیدگان هر بخش به شرح زیر معرفی شدند:
قصه های سنتی کلاسیک:
بخش بزرگسال:
مریم اللهوردیزاده، ارومیه
صهیب پارسا، مهاباد

قصه های سنتی کلاسیک:
بخش نوجوان:
فاطمه عبدالهی، شوط 
آوا فاضلی، ماکو
آیسو جوادی، ارومیه

قصه‌های نو:
بخش بزرگسال:
شیرین باقرالموسوی، ماکو
مهسا آبخضر، ماکو
بیتا محمدامینی، مهاباد

 قصه های نو:
بخش نوجوان:
دینا بنفشی، مهاباد
عسل دلیل، خوی 

قصه های آیینی سنتی:
بخش نوجوان:
یسنا آقازاده، خوی
اسما عسگرزاده، خوی

 قصه های ایثار و قهرمانان:
بخش بزرگسال:
زهرا نادری، مهاباد

بخش نوجوان:
آرشیدا احمدپور، شاهین‌دژ 
تینا زینال زاده، خوی
فاطمه زهرا منصوری، شوط 

بخش مادر بزرگ و پدر بزرگ:
رقیه عبدالله‌پور، ماکو 

 قصه های دینی:
نوجوان:
سبحان نصراله زاده، ارومیه

 قصه های با ابزار:
نوجوان:
فاطمه مرادی‌زاده، شاهین‌دژ 

قصه های علمی:
نوجوان:
فریماه امینی، مهاباد

بخش ۱۰۰ ثانیه:
رها قربان نژاد، ارومیه 
حلما بهره دار، خوی
مسرور رشه، مهاباد

زبان اشاره:
بزرگسال:
محراب عبدالله زاده

در پایان این جشنواره، از برگزیدگان با اهدای لوح تقدیر و هدایا تجلیل شد و بر استمرار برگزاری رویدادهای قصه‌محور با هدف ترویج فرهنگ قصه‌گویی، کشف استعدادها و حمایت از روایت‌گران نسل جدید تأکید شد.

کد مطلب 2792061

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha