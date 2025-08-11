به گزارش کردپرس، روز دوشنبه ۱۱ آگوست ۲۰۲۵، علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در بغداد با قاسم اعرجی مشاور امنیت ملی عراق دیدار کرد.

بر اساس بیانیه دفتر الاعرجی، در این دیدار اجرای توافقنامه امنیتی امضا شده بین دو کشور مورد بحث قرار گرفت.

همچنین دو طرف وضعیت امنیتی منطقه و جنایات گرسنگی و کشتار مردم فلسطین در نوار غزه را مورد بررسی قرار دادند.

مشاور امنیت ملی عراق تاکید کرد که دولت عراق به طور جدی برای جلوگیری از هرگونه نقض امنیتی با هدف تجاوز به هر یک از کشورهای همسایه خود تلاش می‌کند.

علی لاریجانی همچنین با محمد شیاع سودانی، نخست وزیر عراق دیدار و گفتگو کرد.

طی سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به عراق، تفاهم امنیتی مشترک بین ایران و عراق، با حضور محمد شیاع سودانی به امضای دبیر شورای عالی امنیت ملی و مشاور امنیت ملی عراق رسید.

لاریجانی همچینین با حضور در کاخ ریاست جمهوری عراق مورد استقبال عبداللطیف رشید رئیس جمهور این کشور قرار گرفت.