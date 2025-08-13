به گزارش کردپرس، سفارت ایران در بغداد، موضع ایالات متحده در خصوص توافق امنیتی ایران و عراق را محکوم کرد.

سفارت ایران در بیانیه‌ای اعلام کرد: سخنان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا که با امضای یادداشت تفاهم امنیتی میان ایران و عراق مخالفت کرده که هدف آن محدود کردن همکاری امنیتی دو کشور و مقابله با تروریسم است، مداخله‌ای غیرقابل قبول در روابط دو کشور مستقل همسایه است.

این بیانیه پس از آن منتشر شد که تامی بروس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، امضای یادداشت تفاهم امنیتی میان عراق و ایران را رد کرده و گفت: هر اقدامی که خلاف اهداف آمریکا باشد و مانع تقویت نهادهای امنیتی عراق شود، رد می‌کنیم.

بروس تأکید کرد: آمریکا از حاکمیت واقعی عراق حمایت می‌کند و نمی‌خواهد عراق به کشوری تحت نفوذ ایران تبدیل شود.

پیش‌تر نیز سفارت عراق در واشنگتن تأکید کرده بود که عراق کشوری با حاکمیت کامل است و حق دارد بر اساس قانون اساسی، قوانین داخلی و منافع ملی خود توافق‌نامه امضا کند.

این سفارت افزود: عراق با کشورهای مختلف جهان، از جمله همسایگانش، آمریکا و دیگر کشورها، روابط دوستانه و همکاری دارد و این روابط بر پایه احترام متقابل و منافع مشترک بنا شده است. عراق تابع سیاست هیچ کشوری نیست و تصمیماتش بر اساس اراده ملی مستقل اتخاذ می‌شود.