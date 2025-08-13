واکنش عراق به آمریکا: توافق امنیتی با ایران در چارچوب منافع ملی است

به گزارش کردپرس، سفارت عراق در واشنگتن در واکنش به اظهارات سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که عراق کشوری با حاکمیت کامل است و تصمیماتش از اراده ملی مستقل سرچشمه می‌گیرد.

در این بیانیه آمده است: «در پاسخ به اظهارات اخیر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در نشست خبری، تأکید می‌کنیم که عراق کشوری کاملاً مستقل است و حق دارد بر اساس قانون اساسی و قوانین ملی خود، توافق‌نامه و یادداشت تفاهم امضا کند، به شرطی که با منافع عالی کشور سازگار باشد.»

سفارت عراق همچنین افزود که این کشور خواهان روابط دوستانه و همکاری با کشورهای مختلف جهان، از جمله همسایگانش، ایالات متحده و سایر کشورهای دوست، بر پایه احترام متقابل و منافع مشترک است.

در ادامه بیانیه تأکید شده: «عراق تابع سیاست هیچ کشوری نیست و توافق امنیتی اخیر با ایران در چارچوب همکاری دوجانبه برای حفظ امنیت، کنترل مرزهای مشترک و تأمین ثبات دو کشور و منطقه انجام شده است.»

این موضع‌گیری در حالی بیان می‌شود که روز گذشته وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده بود از هیچ توافقی که عراق را به حامی ایران تبدیل کند، حمایت نخواهد کرد.