مشاور شورای امنیت ملی عراق: هیچ توافق امنیتی میان عراق و ایران وجود ندارد

به گزارش کردپرس، مشاور شورای امنیت ملی عراق اعلام کرد آنچه اخیراً با ایران امضا شده، «یادداشت تفاهم امنیتی» است نه «توافق امنیتی»، و این یادداشت پیش از جنگ اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران آماده شده بود.

او با اشاره به برخی گزارش‌ها مبنی بر این‌که در جریان سفر علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به بغداد، توافق امنیتی میان دو کشور امضا شده، گفت: عراق و ایران از پیش «پروتکل امنیتی» داشته‌اند که در ۱۹ مارس ۲۰۲۳ به امضا رسیده و مربوط به همکاری‌های مرزی و جلوگیری از فعالیت احزاب کرد مخالف ایرانی در اقلیم کردستان است.

در بیانیه شورای امنیت ملی آمده است که هماهنگی‌هایی برای به‌روزرسانی این پروتکل یا یادداشت تفاهم امنیتی انجام شده که همچنان بر همان محورها از جمله امنیت مرزها، همکاری‌های امنیتی و جلوگیری از فعالیت پنج حزب مخالف کرد ایرانی در اقلیم متمرکز است.

به گفته این شورا، یادداشت تفاهم امنیتی مذکور پیش از حملات اخیر اسرائیل به ایران آماده شده و تنها در جریان سفر رسمی امضا شده است. این شورا تأکید کرده است که هیچ توافق امنیتی جدیدی میان عراق و ایران منعقد نشده و صرفاً یادداشت تفاهم امنیتی مورد بازنگری قرار گرفته است.