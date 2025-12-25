کلنگ زنی پروژه راه روستایی قراغل – نیازبلاغ با اعتبار ۷۵ میلیارد تومان در قروه

به گزارش کرد پرس، بر اساس اعلام مسئولان، طول این مسیر ۱۰.۴ کیلومتر است که پیش از این ۲.۵ کیلومتر از آن توسط اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان کردستان آسفالت شده و اکنون بخش باقی مانده وارد مرحله اجرایی می شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کردستان در مراسم کلنگ زنی این پروژه، گفت: برای این مسیر، مطالعات فنی انجام شده و حدود سه ماه قبل، با همراهی سازمان مدیریت و برنامه ریزی، فرآیند تأمین اعتبار آن شکل گرفت.

بختیار خلیقی با اشاره به منبع مالی پروژه، افزود: اعتبار پیش بینی شده برای بهسازی و آسفالت این جاده حدود ۷۵ میلیارد تومان است که از محل تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن و سهم ۱۵ درصدی بازگشتی به استان تأمین خواهد شد.

وی اظهار کرد: به محض ابلاغ اعتبار به استان، مدارک در سامانه ستاد آماده است و تلاش می کنیم بدون وقفه وارد فاز اجرایی شویم تا سال آینده عملیات آسفالت این محور انجام شود.

پیشنهاد مشارکت سازمان راهداری برای تسریع اجرا

در ادامه معاون فنی و راه های روستایی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور، با اشاره به ظرفیت های همکاری مشترک، بیان کرد: با توجه به زحماتی که در استان کشیده شده، می توانیم با یک تفاهم نامه مشارکتی، بخشی از پروژه را ما تقبل کنیم تا کار با سرعت و حجم بیشتری پیش برود.

علی خانقایی ادامه داد: اگر سازمان راهداری در بخش آسفالت ورود کند و حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد هزینه را پوشش دهد، منابع دیگر می تواند برای مرمت مسیرهای قبلی یا تکمیل بخش های باقی مانده استفاده شود.

وی با اشاره به محدودیت های موجود در تأمین قیر و منابع، یادآور شد: این پروژه ظرفیت خوبی برای کار مشارکتی دارد. اگر منابع ترکیب شود، می توان به جای اجرای محدود، کار مؤثرتری در همین محور انجام داد.