علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی شد

سرویس ایران- رئیس جمهور علی لاریجانی را به سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد.

به گزارش کرد پرس، علی اردشیر لاریجانی که اکنون به‌عنوان مشاور رهبری انقلاب، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی است، پیش از این در دوره‌های هشتم، نهم و دهم نمایندهٔ قم و نیز رئیس مجلس شورای اسلامی بود.

او پیش از این در سال‌های ۸۴ تا ۸۶ هم دبیری شورای عالی امنیت ملی را تجربه کرده بود و حدود یک‌سال در دولت اول آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شد.

لاریجانی در سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۱ جانشین رئیس ستاد مشترک سپاه پاسداران بود و در سال‌های ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۳ با حکم رهبری انقلاب به‌عنوان رئیس صداوسیما منصوب شد. لاریجانی از خرداد ۸۳ با حکم رهبری، نماینده ایشان در شورای عالی امنیت ملی شد و یک‌سال بعد نیز به دبیری این شورا رسید و تا سال ۸۶ در همین سمت فعالیت می‌کرد.

او در ۸ خرداد ۱۳۹۹ حکم دیگری از رهبری انقلاب به‌عنوان مشاور گرفت و به عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم منصوب شد.

او در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۴ کاندیدا شد و در رتبه ششم آرا قرار گرفت. لاریجانی در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۳ کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری شد، اما صلاحیتش از سوی شورای نگهبان احراز نشد.

لاریجانی متولد ۱۳۳۶ و فارغ‌التحصیل مقطع دکتری رشته فلسفه از دانشگاه تهران است و مقالاتی هم در این حوزه و علوم سیاسی منتشر کرده است.

پیش از لاریجانی، علی‌اکبر احمدیان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که در سال‌هایی به‌عنوان جانشین و فرمانده نیروی دریایی سپاه و رئیس ستاد مشترک سپاه هم فعالیت کرده بود، ریاست این شورا از اول خرداد ۱۴۰۲ برعهده داشت.  

متن حکم رییس‌جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم - جناب آقای علی اردشیر لاریجانی

به استناد اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی و نظر به مراتب تعهد، سوابق و تجارب گرانسنگ مدیریتی جناب عالی، به موجب این حکم به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب می‌شوید.

انتظار دارد با اتکال به خداوند متعال و تشریک مساعی سایر اعضای محترم شورا؛ ضمن نظارت مدبرانه و دقیق بر حسن اجرای امور دبیرخانه و هم‌افزایی دستگاه‌های مرتبط، نسبت به رصد و اولویت‌بندی مسائل و مخاطرات امنیت ملی، به ویژه تهدیدات نوظهور و فناورانه، بازتعریف مفاهیم راهبردی و اتخاذ رویکرد هوشمندانه و مردم‌پایه متناسب با نظام مسائل امنیت ملی در راستای تحقق سیاست‌های کلی و منویات مقام معظم رهبری، حرکت کنید تا به امنیت پایدار در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی دست یابید.

هدف، پاسداری از انقلاب اسلامی، تأمین عزت‌مندانه منافع و حفظ انسجام ملی، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشور است.

کلیه اموری که به امنیت ملی مربوط است، صرفاً از طریق دبیرخانه بررسی و تصمیم‌سازی گردد. توفیقات روزافزون آن جناب را در انجام شایسته وظایف محوله از درگاه خداوند سبحان خواستارم و  از خدمات ارزنده و خالصانه جناب آقای دکتر احمدیان طی دوره مسئولیت نیز قدردانی و تشکر می‌نمایم.

