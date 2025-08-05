علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی شد

به گزارش کرد پرس، علی اردشیر لاریجانی که اکنون به‌عنوان مشاور رهبری انقلاب، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی است، پیش از این در دوره‌های هشتم، نهم و دهم نمایندهٔ قم و نیز رئیس مجلس شورای اسلامی بود.

او پیش از این در سال‌های ۸۴ تا ۸۶ هم دبیری شورای عالی امنیت ملی را تجربه کرده بود و حدود یک‌سال در دولت اول آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شد.

لاریجانی در سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۱ جانشین رئیس ستاد مشترک سپاه پاسداران بود و در سال‌های ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۳ با حکم رهبری انقلاب به‌عنوان رئیس صداوسیما منصوب شد. لاریجانی از خرداد ۸۳ با حکم رهبری، نماینده ایشان در شورای عالی امنیت ملی شد و یک‌سال بعد نیز به دبیری این شورا رسید و تا سال ۸۶ در همین سمت فعالیت می‌کرد.

او در ۸ خرداد ۱۳۹۹ حکم دیگری از رهبری انقلاب به‌عنوان مشاور گرفت و به عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم منصوب شد.

او در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۴ کاندیدا شد و در رتبه ششم آرا قرار گرفت. لاریجانی در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۳ کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری شد، اما صلاحیتش از سوی شورای نگهبان احراز نشد.

لاریجانی متولد ۱۳۳۶ و فارغ‌التحصیل مقطع دکتری رشته فلسفه از دانشگاه تهران است و مقالاتی هم در این حوزه و علوم سیاسی منتشر کرده است.

پیش از لاریجانی، علی‌اکبر احمدیان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که در سال‌هایی به‌عنوان جانشین و فرمانده نیروی دریایی سپاه و رئیس ستاد مشترک سپاه هم فعالیت کرده بود، ریاست این شورا از اول خرداد ۱۴۰۲ برعهده داشت.

متن حکم رییس‌جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم - جناب آقای علی اردشیر لاریجانی

به استناد اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی و نظر به مراتب تعهد، سوابق و تجارب گرانسنگ مدیریتی جناب عالی، به موجب این حکم به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب می‌شوید.

انتظار دارد با اتکال به خداوند متعال و تشریک مساعی سایر اعضای محترم شورا؛ ضمن نظارت مدبرانه و دقیق بر حسن اجرای امور دبیرخانه و هم‌افزایی دستگاه‌های مرتبط، نسبت به رصد و اولویت‌بندی مسائل و مخاطرات امنیت ملی، به ویژه تهدیدات نوظهور و فناورانه، بازتعریف مفاهیم راهبردی و اتخاذ رویکرد هوشمندانه و مردم‌پایه متناسب با نظام مسائل امنیت ملی در راستای تحقق سیاست‌های کلی و منویات مقام معظم رهبری، حرکت کنید تا به امنیت پایدار در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی دست یابید.

هدف، پاسداری از انقلاب اسلامی، تأمین عزت‌مندانه منافع و حفظ انسجام ملی، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشور است.

کلیه اموری که به امنیت ملی مربوط است، صرفاً از طریق دبیرخانه بررسی و تصمیم‌سازی گردد. توفیقات روزافزون آن جناب را در انجام شایسته وظایف محوله از درگاه خداوند سبحان خواستارم و از خدمات ارزنده و خالصانه جناب آقای دکتر احمدیان طی دوره مسئولیت نیز قدردانی و تشکر می‌نمایم.