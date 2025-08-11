۲۰ مرداد ۱۴۰۴ - ۰۹:۲۲

قبل از ترک تهران به مقصد عراق و لبنان؛

لاریجانی: توافقنامه امنیتی میان ایران و عراق در حال تدوین است

سرویس عراق و اقلیم کردستان- علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران قبل از ترک تهران به مقصد عراق و لبنان بیان کرد که توافقنامه امنیتی میان ایران و عراق در حال تدوین است.

به گزارش کردپرس، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با بیان این که امنیت ایران در گرو امنیت همسایگان است،گفت: توافقنامه امنیتی میان ایران و عراق در حال تدوین است و در این سفر به امضا خواهد رسید.

در مرحله دوم سفر به لبنان انجام می‌شود؛ کشوری مهم و تأثیرگذار در غرب آسیا که با ایران پیوندهای تمدنی و تاریخی دارد و همکاری‌های گسترده‌ای در مسائل منطقه‌ای با آن برقرار است. در لبنان گفتگوها با مسئولان و افراد اثرگذار درباره شرایط خاص کنونی، وحدت ملی، استقلال لبنان، افزایش روابط تجاری و تحولات امنیتی انجام خواهد شد.

لبنان همانند ایران سابقه درگیری با رژیم صهیونیستی دارد و این رایزنی‌ها می‌تواند به ایجاد ثبات در منطقه کمک کند.

