لاریجانی: توافقنامه امنیتی میان ایران و عراق در حال تدوین است

به گزارش کردپرس، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با بیان این که امنیت ایران در گرو امنیت همسایگان است،گفت: توافقنامه امنیتی میان ایران و عراق در حال تدوین است و در این سفر به امضا خواهد رسید.
در مرحله دوم سفر به لبنان انجام میشود؛ کشوری مهم و تأثیرگذار در غرب آسیا که با ایران پیوندهای تمدنی و تاریخی دارد و همکاریهای گستردهای در مسائل منطقهای با آن برقرار است. در لبنان گفتگوها با مسئولان و افراد اثرگذار درباره شرایط خاص کنونی، وحدت ملی، استقلال لبنان، افزایش روابط تجاری و تحولات امنیتی انجام خواهد شد.
لبنان همانند ایران سابقه درگیری با رژیم صهیونیستی دارد و این رایزنیها میتواند به ایجاد ثبات در منطقه کمک کند.
علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران قبل از ترک تهران به مقصد عراق و لبنان بیان کرد که توافقنامه امنیتی میان ایران و عراق در حال تدوین است.
