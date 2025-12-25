به گزارش کردپرس، استاندار آذربایجان‌غربی در حاشیه بهره‌برداری از این پروژه، توسعه زیرساخت‌های بخش کشاورزی را از اولویت‌های اصلی استان برشمرده و گفت: ایجاد سردخانه و واحدهای سورتینگ، گامی مؤثر در جهت افزایش ماندگاری محصولات و بهبود کیفیت عرضه است.

رضا رحمانی همچنین با تأکید بر ظرفیت بالای شهرستان اشنویه در تولید انواع میوه، افزود: حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این حوزه، علاوه بر ایجاد اشتغال، می‌تواند به افزایش درآمد کشاورزان و رونق اقتصادی منطقه منجر شود.

او در پایان خاطرنشان کرد: آذربایجان‌غربی با برخورداری از جایگاه برتر در تولید محصولات باغی، نیازمند توسعه چنین پروژه‌هایی است تا علاوه بر تأمین نیاز داخل استان، زمینه حضور مؤثرتر در بازارهای داخلی و صادراتی نیز فراهم شود.

این سردخانه با حجم سرمایه‌گذاری ۱۴۰ میلیارد تومانی احداث شده و زمینه اشتغال‌زایی مستقیم برای ۱۳۰ نفر را در منطقه فراهم کرده است.