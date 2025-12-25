۴ دی ۱۴۰۴ - ۱۷:۲۵

افتتاح سردخانه ۲۰۰۰ تنی و ۲ واحد سورتینگ بسته‌بندی میوه در اشنویه

افتتاح سردخانه ۲۰۰۰ تنی و ۲ واحد سورتینگ بسته‌بندی میوه در اشنویه

سرویس آذربایجان غربی- سردخانه دو هزار تنی و دو واحد سورتینگ بسته‌بندی میوه صبح امروز با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی در شهرستان اشنویه به بهره‌برداری رسید.

به گزارش کردپرس، استاندار آذربایجان‌غربی در حاشیه بهره‌برداری از این پروژه، توسعه زیرساخت‌های بخش کشاورزی را از اولویت‌های اصلی استان برشمرده و گفت: ایجاد سردخانه و واحدهای سورتینگ، گامی مؤثر در جهت افزایش ماندگاری محصولات و بهبود کیفیت عرضه است.

رضا رحمانی همچنین با تأکید بر ظرفیت بالای شهرستان اشنویه در تولید انواع میوه، افزود: حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این حوزه، علاوه بر ایجاد اشتغال، می‌تواند به افزایش درآمد کشاورزان و رونق اقتصادی منطقه منجر شود.

او در پایان خاطرنشان کرد: آذربایجان‌غربی با برخورداری از جایگاه برتر در تولید محصولات باغی، نیازمند توسعه چنین پروژه‌هایی است تا علاوه بر تأمین نیاز داخل استان، زمینه حضور مؤثرتر در بازارهای داخلی و صادراتی نیز فراهم شود.

این سردخانه با حجم سرمایه‌گذاری ۱۴۰ میلیارد تومانی احداث شده و زمینه اشتغال‌زایی مستقیم برای ۱۳۰ نفر را در منطقه فراهم کرده است.

کد مطلب 2792070

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha